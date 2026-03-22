توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط

بعد أن أغلقت عند أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات

يتوقّع محلّلون وفق ما تناقلته وسائل إعلام دولية، أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها يوم الإثنين. بعد أن أغلقت يوم الجمعة عند أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من أربع سنوات.

يأتي هذا في أعقاب التهديدات الأمريكية والإيرانية بتبادل استهداف منشآت الطاقة، والاضطرابات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط.

حيث هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب يوم السبت، باستهداف محطات الكهرباء الإيرانية. إذا لم يُفتح مضيق هرمز بالكامل في غضون 48 ساعة.

من جانبها، أكدت إيران أنها ستردّ بمهاجمة البنى الأساسية المرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة. بما في ذلك منشآت الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام ⁠برنت تسليم ماي بنسبة 3.26 بالمائة إلى 112.19 دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة. وهو أعلى مستوى منذ جويلية 2022.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.