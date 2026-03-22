بعد أن أغلقت عند أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط

يتوقّع محلّلون وفق ما تناقلته وسائل إعلام دولية، أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها يوم الإثنين. بعد أن أغلقت يوم الجمعة عند أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من أربع سنوات.

يأتي هذا في أعقاب التهديدات الأمريكية والإيرانية بتبادل استهداف منشآت الطاقة، والاضطرابات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط.

حيث هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب يوم السبت، باستهداف محطات الكهرباء الإيرانية. إذا لم يُفتح مضيق هرمز بالكامل في غضون 48 ساعة.

من جانبها، أكدت إيران أنها ستردّ بمهاجمة البنى الأساسية المرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة. بما في ذلك منشآت الطاقة.

الجزائر ترفع إنتاجها من النفط بمقدار 6 آلاف برميل يوميا

وارتفعت العقود الآجلة لخام ⁠برنت تسليم ماي بنسبة 3.26 بالمائة إلى 112.19 دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة. وهو أعلى مستوى منذ جويلية 2022.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.

مقالات ذات صلة
ارتفاع حصيلة العدوان المتواصل على لبنان إلى 1029 قتيلا

ارتفاع حصيلة العدوان المتواصل على لبنان إلى 1029 قتيلا

بوتين يهنئ الشعب الإيراني بعيد النوروز.. وهذا ما أكده لخامنئي!

بوتين يهنئ الشعب الإيراني بعيد النوروز.. وهذا ما أكده لخامنئي!

انهيار مبنى في “ديمونا” جراء ضربة مباشرة بصاروخ إيراني (فيديو)

انهيار مبنى في “ديمونا” جراء ضربة مباشرة بصاروخ إيراني (فيديو)

وزير الدفاع الصهيوني يُهدد سوريا

وزير الدفاع الصهيوني يُهدد سوريا

اغتيال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني

اغتيال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني

“لم نستهدف تركيا وسلطنة عمان”.. خامنئي يفضح الصهاينة

“لم نستهدف تركيا وسلطنة عمان”.. خامنئي يفضح الصهاينة

