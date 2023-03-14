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الجزائر

توقعات بتحقيق 1.5 مليار دولار من صادرات الحديد الجزائرية قريبا

الشروق أونلاين
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توقعات بتحقيق 1.5 مليار دولار من صادرات الحديد الجزائرية قريبا
أرشيف

يُتوقع أن تحقق الجزائر صادرات بقيمة 1.5 مليار دولار في القريب العاجل، حسب ما صرح به وزير التجارة كمال رزيق.

وفي كلمة له خلال انطلاق أشغال المعرض الدولي للحديد والصلب والإستثمار، أكد رزيق أن هذه الشعبة تعتبر من الشعب المهمة التي تعول عليها الحكومة في تحقيق أهدافها.

وأوضح الوزير أن الهدف الأول للحكومة هو تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأولية، متوقعا أن يتم تحقيق هذا الرهان في المدى المتوسط.

أما الهدف الثاني للشعبة، يقول رزيق، فهو الوصول إلى 1.5 مليار دولار من الصادرات في القريب العاجل، وهذا بالنظر للامكانات الهائلة الموجودة في المؤسسات والظروف التي وفرتها الحكومة.

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