في إطار برنامج دوري للصيانة الاستشرافية

أعلنت الشركة الجزائرية لتحلية المياه يوم السبت في بيان، برمجة توقف مؤقت لمحطة تحلية مياه البحر فوكة 2 بولاية تيبازة، لمدة 3 أيام ابتداء من الأحد.

ويأتي هذا التوقّف، حسب ما جاء في بيان الشركة التابعة لمجمّع سوناطراك، في إطار تنفيذ برنامجها الوطني الدوري للصيانة الاستشرافية.

حيث ستجرى أشغال صيانة تهدف إلى ضمان الجاهزية القصوى للتجهيزات. خاصة مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظا في الطلب على المياه، يوضح المصدر.

وقالت الشركة إن العملية ضمن برنامج وطني شامل، تم إعداده بالتنسيق مع الجزائرية للمياه. ويشمل مختلف محطات تحلية مياه البحر عبر التراب الوطني.

قبل أن “تطمئن بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجزائرية للمياه”. مجدّدة “التزامها الدائم بالمساهمة الفعالة في تعزيز الأمن المائي”.

وتنتج محطة “فوكة 2” 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا. ما يسمح بتزويد 3 ملايين مواطن في الجهة الغربية للعاصمة وولاية تيبازة وجزء من ولاية البليدة بمياه الشرب.