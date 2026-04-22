توقف نظام “جبايتك” مؤقتًا.. مديرية الضرائب توضح

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن توقف مؤقت للنظام المعلوماتي “جبايتك”، بسبب أعمال صيانة بهدف تحسين الخدمة الرقمية.

وأوضحت المديرية في بيان لها، الأربعاء، أن نظام “جبايتك” لن يكون متاح ابتداءً من يوم الخميس 23 أفريل على الساعة 00:00، على أن تُستأنف الخدمة يوم الأحد 26 أفريل ابتداءً من الساعة 08:00 صباحاً.

وفي هذا السياق، قدمت المديرية العامة للضرائب اعتذارها لكافة مستخدمي النظام عن هذا التوقف المؤقت، مؤكدة حرصها على تقليص مدة الانقطاع وضمان عودة الخدمة في أفضل الظروف.