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اقتصاد

توقيع اتفاقية شراكة بين بنك الجزائر الخارجي ومؤسسة “الجزاير تكافل”

ياسر كعبش
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توقيع اتفاقية شراكة بين بنك الجزائر الخارجي ومؤسسة “الجزاير تكافل”
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بنك الجزائر الخارجي

 كشف بيان لبنك الجزائر الخارجي، الخميس، عن توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة الجزائر للتكافل العام (الجزاير تكافل)، في سبيل ضمان إدارة أفضل للمخاطر المرتبطة بالصيرفة الإسلامية.

وتتعلق الاتفاقية بتغطية جميع المخاطر التي من المحتمل أن تؤثر على المشاريع الممولة من قبل البنك، بموجب التمويل الإسلامي المخصص للأفراد والشركات، كما تحدد شروط وآليات التأمين بشكل شامل.

وأوضح البيان أن مراسم التوقيع جرت في مقر المديرية العامة لهذه المؤسسة العمومية، وترأسها كل من المدير العام المساعد لبنك الجزائر الخارجي، منير بلعلى، والمدير العام لمؤسسة “الجزاير تكافل”، زيان بوزيان محفوظ.

ويدخل هذا في إطار مساعي البنك لتطوير نشاط الصيرفة الإسلامية والسماح بإدارة أفضل للمخاطر المرتبطة بهذا النوع من المنتجات، وكذا تعزيز ثقة زبائن البنك الذين يسعون للحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية، حسب البيان.

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