توقيف 3 متورطين في جرائم عصابات الأحياء بالعاصمة

بعد وقوع شجار بالأسلحة البيضاء في السحاولة

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف 3 أشخاص ينشطون ضمن عصابة أحياء، خلقت الرعب في أوساط سكان السحاولة بالعاصمة، مع ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأصناف في حوزتهم.

أطوار القضية بدأت بعد تلقي مصالح الأمن بلاغات عبر الخط الأخضر 1548، مفادها وقوع شجار بالأسلحة البيضاء بين عدّة أشخاص على مستوى أحد أحياء السحاولة، بالإضافة إلى رصد مقطع فيديو يوثق الحادثة.

على إثر ذلك، انتقلت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية في بئر خادم إلى المكان، أين تم توقيف المتّهمين مع ضبط وحجز:

5 أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع و الأحجام،

6 منبهات بواخر (سينيال)،

1 صاعق كهربائي.

ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية الانخراط و الاشتراك في عصابة أحياء، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، وحمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي.