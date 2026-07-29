-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
بعد استغلال كاميرات المراقبة

توقيف 3 متّهمين بافتعال حرائق في قسنطينة (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 1197
  • 0
توقيف 3 متّهمين بافتعال حرائق في قسنطينة (فيديو)
ح.م
صورة للموقوفين

تمكّنت فرقة الشرطة الجنائية بأمن ولاية قسنطينة، في عمليتين منفصلتين منتصف الشهر الجاري، من توقيف 3 متّهمين بإضرام النار عمدا لافتعال حرائق في أملاك عمومية.

وجاءت العملية الأولى، حسب ما ذكره بيان للشرطة الجزائرية، إثر تلقي بلاغ يفيد بنشوب حريق بالأحراش المحاذية لحي الصنوبر بقسنطينة.

بناء على ذلك، تنقلت قوات الشرطة إلى عين المكان، لتباشر التحريات والأبحاث الميدانية التي مكّنت الضبطية القضائية من الكشف عن هوية مفتعلي الحريق، في وقت قصير.

وذلك بعد استغلال مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة التابعة للمركز الولائي للمراقبة بالفيديو، يظهر شخصين يقومان بإشعال حريق عمدا. ليتمّ توقيفهما وتحويلهما إلى مقر الفرقة لمباشرة إجراءات التحقيق.

إخماد جميع حرائق الغابات في الجزائر

أما العملية الثانية، فقد أسفرت عن توقيف شخص ثالث، بعدما تم استغلال مقطع فيديو، يظهر من خلاله المشتبه فيه بصدد إضرام النار على مستوى مساحة خضراء محاذية لطريق الصومام قسنطينة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي لسيدي امحمد في العاصمة بتاريخ 22 جويلية 2026، يقول ذات البيان.

مقالات ذات صلة
حملناه رضيعا من المستشفى وكفلناه 24 عاما… فقتل التي احتضنته

حملناه رضيعا من المستشفى وكفلناه 24 عاما… فقتل التي احتضنته

بوفدش أمام أول اختبار لحسم هياكل البرلمان

بوفدش أمام أول اختبار لحسم هياكل البرلمان

نقل بحري.. تقديم موعد رحلة مرسيليا–وهران إلى مساء اليوم

نقل بحري.. تقديم موعد رحلة مرسيليا–وهران إلى مساء اليوم

مهام شاقة لعمال الطرقات تحت لفح الشمس

مهام شاقة لعمال الطرقات تحت لفح الشمس

الحرارة والرّطوبة يضاعفان معاناة أصحاب الأمراض المزمنة

الحرارة والرّطوبة يضاعفان معاناة أصحاب الأمراض المزمنة

أسعار ملتهبة لخدمات صيانة وتركيب المكيفات الهوائية

أسعار ملتهبة لخدمات صيانة وتركيب المكيفات الهوائية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد