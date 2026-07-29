توقيف 3 متّهمين بافتعال حرائق في قسنطينة (فيديو)

بعد استغلال كاميرات المراقبة

تمكّنت فرقة الشرطة الجنائية بأمن ولاية قسنطينة، في عمليتين منفصلتين منتصف الشهر الجاري، من توقيف 3 متّهمين بإضرام النار عمدا لافتعال حرائق في أملاك عمومية.

وجاءت العملية الأولى، حسب ما ذكره بيان للشرطة الجزائرية، إثر تلقي بلاغ يفيد بنشوب حريق بالأحراش المحاذية لحي الصنوبر بقسنطينة.

بناء على ذلك، تنقلت قوات الشرطة إلى عين المكان، لتباشر التحريات والأبحاث الميدانية التي مكّنت الضبطية القضائية من الكشف عن هوية مفتعلي الحريق، في وقت قصير.

وذلك بعد استغلال مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة التابعة للمركز الولائي للمراقبة بالفيديو، يظهر شخصين يقومان بإشعال حريق عمدا. ليتمّ توقيفهما وتحويلهما إلى مقر الفرقة لمباشرة إجراءات التحقيق.

أما العملية الثانية، فقد أسفرت عن توقيف شخص ثالث، بعدما تم استغلال مقطع فيديو، يظهر من خلاله المشتبه فيه بصدد إضرام النار على مستوى مساحة خضراء محاذية لطريق الصومام قسنطينة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي لسيدي امحمد في العاصمة بتاريخ 22 جويلية 2026، يقول ذات البيان.