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الجزائر

توقيف 5 متّهمين بقتل شخص وحرق سيارته في الأغواط

الشروق أونلاين
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توقيف 5 متّهمين بقتل شخص وحرق سيارته في الأغواط
أرشيف
تعبيرية

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة عين ماضي في الأغواط يوم السبت، أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت، ضدّ 5 متّهمين بقتل شخص وحرق سيارته بصحراء المنطقة.

وحسب ما أفاد به بيان للنيابة العامة، فإن حيثيات هذه القضية تعود إلى تلقّي مصالح الأمن بتاريخ 22 ماي المنقضي، بلاغا حول اختفاء المدعو ح.م. ليتمّ فتح تحقيق معمّق من قبل عناصر مكافحة الجريمة الكبرى.

وبتاريخ 28 ماي، عثر عناصر الأمن على جثة المفقود بالمنطقة المسماة “قليب الطير” في صحراء بلدية عين ماضي. وعلى بعد 3 كيلومترات على مكان وجود الجثة، وُجدت سيارة الضحية محروقة كليّا.

وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية 5 متّهمين يشتبه بتورطهم في قتل الضحية. وقد تمّ تقديمهم أمام النيابة، وفتح تحقيق قضائي ضد اثنين منهم عن:

  • جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد،
  • وجنحة وضع النار عمدا في مركبة،

وضد المتّهمين الثلاثة الآخرين بتهمة المشاركة في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. قبل أن تصدر أوامر بإيداع جميعهم الحبس المؤقت، يضيف بيان النيابة.

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