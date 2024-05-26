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الجزائر
في أثناء قيامها ببثّ مباشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي

الحبس المؤقت للمتّهم بمحاولة قتل شقيقته في الأغواط

الشروق أونلاين
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الحبس المؤقت للمتّهم بمحاولة قتل شقيقته في الأغواط
ح.م
صور متداولة للضحية

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الأغواط يوم الأحد، أمرا بالوضع رهن الحبس المؤقت، ضدّ متّهم بمحاولة قتل شقيقته عبر طعنها بسلاح أبيض، في أثناء قيامها ببثّ مباشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب ما جاء في بيان لنيابة الجمهورية لدى نفس المحكمة، فقد تقدم المتّهم (ق.ع) إلى مصالح الأمن، للتبليغ عن قيامه بالاعتداء على شقيقته في نفس يوم وقوع الجريمة، في الـ22 من ماي الجاري.

وبعد توقيفه للتحقيق في الوقائع، تنقلت مصالح الضبطية القضائية إلى مسكن الضحية، وتمّ نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. أين أجريت لها عملية جراحية، يضيف البيان. مؤكدا أن حالتها الصحية مستقرة حاليا.

ليقدّم المتّهم هذا الأحد، أمام النيابة، لفتح تحقيق قضائي ضده بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار. وبعد استجوابه من طرف قاضي التحقيق، أصدر هذا الأخير أمرا بإيداعه الحبس المؤقت.

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