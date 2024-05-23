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جواهر

فيديو صادم.. طعن أربعينية بالأغواط على يد شقيقها أثناء بث مباشر عبر إنستغرام!

جواهر الشروق
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فيديو صادم.. طعن أربعينية بالأغواط على يد شقيقها أثناء بث مباشر عبر إنستغرام!

ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي، بالحديث عن جريمة طعن سيدة أربعينية بولاية الأغواط على يد شقيقها أثناء بث مباشر عبر إنستغرام.

وبحسب ما أفادت مصادر رسمية فإن الجريمة البشعة شهدها حي 800 سكن بمدينة الأغواط، مساء الأربعاء، في حدود الساعة 16:45، حيث أقدم الجاني على غرس خنجر في رقبة شقيقته، بينما كانت بصدد الظهور في مباشر عبر حسابها على إنستغرام.

وأضافت المصادر أن ابنة الضحية البالغة من العمر 11 عاما هي من صورت والدتها الملقاة على الأرض ساعة وقوع الجريمة لأنها كانت برفقتها.

وتظهر الضحية في الفيديو الصادم وهي تتخبط في دمائها وترفع السبابة للتشهد، ما أثار ردود فعل متباينة، بين من يدين الجريمة ومن يبررها!

وبينما ترقد الضحية على سرير الإنعاش في حالة حرجة، يروج البعض لرواية الدفاع عن الشرف مع إعطاء كامل الحق للجاني الذي غار حسبهم على عرضه ورفض ظهور شقيقته عبر شبكات التواصل، خاصة في ظل الفساد المستشري عبرها.

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