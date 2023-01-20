تونس تنضم إلى قائمة المدعمين لاحتضان “كان” 2025 بالجزائر

عدد كبير من مسؤولي المنتخبات الإفريقية أعلنوا مساندتهم للملف الجزائري

أكدت مصادر صحفية تونسية، أن الاتحاد التونسي لكرة القدم يتجه إلى دعم الملف الجزائري لاحتضان نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، بعد أن قرر الاتحاد الأفريقي في أكتوبر الماضي سحب ملف تنظيم البطولة من غينيا، بسبب عدم جاهزية المنشآت الرياضية في الوقت المناسب، وفتح باب الترشيحات من جديد أمام المنتخبات الراغبة في استضافة المعترك القاري.

وبحسب نفس المصادر، فإن عدة اتحادات أخرى تتجه إلى دعم ملف استضافة الجزائر للبطولة على غرار الاتحاد المصري والإيفواري والكاميروني وجنوب أفريقيا.

وكان عدد كبير من مسؤولي المنتخبات الإفريقية المتواجدة بالجزائر بمناسبة الشان قد أكدوا أن الجزائر قادرة وجاهزة لاحتضان كأس إفريقيا 2025، حيث تمتلك مرافق عالمية، وفرصها وافرة لِاحتضان طبعة 2025 وإمكانيات الجزائر في الحقل الرياضي تتجاوز النطاق الإفريقي إلى المدى العالمي”.

وكان رئيس الاتحاد الكاميروني سامويل ايتو قد أكد مباشرة بعد وصوله إلى الجزائر “أنا لا أخدع أصدقائي أبدا. وقفت الجزائر بجانب الكاميرون عندما كانت تمر بفترة صعبة قبل استضافة كأس أمم إفريقيا الأخيرة. يتحتم علي الآن الوقوف بجانب رئيس الاتحاد الجزائري جهيد زفيزف في سعيه لاستضافة كأس الأمم 2025.”، من جانبه أكد وزير الرياضة لِدولة النيجر سيكو دورو أمادو: “يتطلّب تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا حيازة منشآت رياضية كبيرة، والجزائر تمتلك ذلك وفرصها وافرة لِاحتضان طبعة 2025….إمكانيات الجزائر في الحقل الرياضي تتجاوز النطاق الإفريقي إلى المدى العالمي”.

كما أكد الأمين العام للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم موسينغو أومبا، عشية انطلاق كأس إفريقيا للاعبين المحليين،أن الجزائر تتوفر على مرافق ذات مواصفات عالمية، مؤكدا أن هذه المرافق الكروية والفندقية هنا بمستوى عالمي،على غرار ملعب براقي الذي نتواجد فيه،وهو في منتهى الروعة”،كما أكد الوزير الإيفواري للرياضة بولين كلود دانو، بأن “نجاح بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين تؤهل لتنظيم بطولة كأس إفريقيا للأمم “كان ” المقبلة 2025″.

علما أن عددا كبيرا من وزراء الدول المشاركة في الشان وبعض أعضاء المكتب التنفيذي للكاف متواجدون بالجزائر وأعجبوا كثيرا بالبنى التحتية المتواجدة، مثلما أكده الجمعة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم في تصريحات إذاعية:

“موتسيبي وجد جزائر جديدة، ولم يجد آي فرق بين الجزائر والبلدان الأوروبية، يعتبر الجزائر قطب هام خاصة وانه زار كل المدن الجزائرية.. الملعب الوحيد الذي لم يخضع لتجربة هو ملعب نيلسون مانديلا، تفادينا المفاجأة، وأجرينا مباراة ودية فيه، كما أشكر وزير السكن سهل لنا أمور كثيرا، قمنا بتجريبه في المباراة الودية.. الكاف هيئة قارية وكل سنة يتغيّر فيها المسؤولين،لم يشاهدوا إمكانيات من قبل مثل التي نمتلكها، في الجزائر”.

ويجري الاتحاد الأفريقي، بين 5 و25 جانفي، زيارات تفقدية قبل الإعلان المقرر نهاية شهر فيفري وليس في العاشر منه للبلد المضيف للبطولة بسبب ارتباطات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومنح الاتحاد القاري عام 2014 حق تنظيم ثلاث نسخ: 2019 للكاميرون و2021 لكوت ديفوار و2023 لغينيا. لكن بعد انسحاب الكاميرون وتنظيم مصر نسخة 2019، منح الأولى نسخة 2021 وكوت ديفوار 2023 (ستقام مطلع 2024 بسبب موسم الأمطار)، فيما قبلت غينيا بتنظيم نهائيات 2025.

الكاف تؤجل الإعلان عن هوية البلد المنظم لـ “كان 2025”

أكد رئيس الفاف جهيد زفيزف أن قرار الكاف بشأن هوية البلد الذي سيحتضن كان 2025 سيقرّر بالجزائر من قبل اللجنة التنفيذية.

وقال جهيد زفيزف لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى: “نحن نعمل ولا نتكلم وملف احتضان الكان متواجد عند اللجنة التنفيذية.. منهجيتنا واضحة وهي عملية وليست نظرية، وأضاف قائلا:”موعد الكشف عن هوية البلد المنظم لن يكون يوم 10 فيفري بشكل رسمي. وإنما أجل إلى نهاية شهر فيفري بسبب الارتباطات الكبيرة لهيئة موتسيبي”.