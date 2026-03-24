تياني: العلاقات بين الجزائر والنيجر ينبغي أن تشكّل نموذجا يحتذى به في المنطقة

خلال استقباله الوزير الأول سيفي غريب

استُقبل الوزير الأول سيفي غريب يوم الثلاثاء، من قبل رئيس جمهورية النيجر الفريق عبد الرحمان تياني، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يجريها إلى البلاد على رأس وفد وزاري هامّ.

وحسب ما ذكره بيان للوزارة الأولى، فقد نقل غريب إلى تياني “التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبالغ حرصه على العمل سويا من أجل توطيد علاقات التضامن والتعاون بين البلدين الشقيقين”.

وتم خلال هذا اللقاء “استعراض نتائج الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية النيجرية للتعاون. التي جرت أشغالها على مدى الأيام الثلاثة الماضية، وأشرف على رئاستها الوزير الأول مناصفة مع نظيره النيجري”.

وأعرب الرئيس تياني بالمناسبة، عن “بالغ تقديره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وخالص شكره له على التزامه الدائم تجاه جمهورية النيجر الشقيقة وشعبها”.

مستذكرا زيارته التي قام بها إلى الجزائر في فيفري الماضي، و”النتائج الهامة التي تُوجت بها، ومكّنت من إعطاء دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وتنشيط التعاون بينهما في شتى المجالات”.

كما أضاف تياني بأن “العلاقات بين الجزائر والنيجر ينبغي أن تشكّل نموذجا يحتذى به في المنطقة”. مشددا في الوقت ذاته على “ضرورة العمل على تجسيد المخرجات الهامة للجنة المشتركة الكبرى”.

من جهته، أشاد الوزير الأول بـ”عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وحرص قيادتيهما على المضي قدما في تعزيز التعاون الثنائي، من خلال استغلال كافة فرص التعاون والشراكة”.

كما أكد الوزير الأول أن “عقد هذه الدورة يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأخيه فخامة الرئيس عبد الرحمن تياني. المسداة خلال زيارته إلى الجزائر في فيفري المنصرم”.