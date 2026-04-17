تيري هنري يقدم نصيحة لبرشلونة من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا

قدم النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري نصيحة لإدارة برشلونة من أجل فوز الفريق بدوري أبطال أوربا في المواسم المقبلة.

وقال هنري خلال ظهوره بشبكة “سي بي إس” الأمريكية بعد موقعة الإياب والإقصاء أمام أتلتيكو: ” برشلونة بحاجة إلى مدافعين من الطراز الرفيع، وهناك جوانب في الفريق تحتاج إلى تحسن”.

وأضاف هنري: ” إذا لم يتغير شيء فسيظل برشلونة على الوضع نفسه لعشر سنوات قادمة”.

وأكد النجم السابق، الذي سبق له أن حمل ألوان برشلونة، أن الفريق يحتاج بشكل عاجل إلى مدافعي محور من النخبة في الموسم المقبل.

وانتقد هنري اللعب بخط دفاعي متقدم، مؤكدا أن ذلك لا يتماشى مع المنافسة على أعلى مستوى في دوري الأبطال.

وودّع برشلونة مسابقة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي بخسارته أمام مواطنه أتلتيكو مدريد 2-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وخلالهما ارتكب المدافعون أخطاء فادحة تسببت في طرد اثنين منهم.