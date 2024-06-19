تيميمون.. مهد أكبر مشروع زراعي لإيطاليا في حوض المتوسط

على مساحة 36 ألف هكتار لإنتاج الحبوب والبقوليات والصناعات الغذائية ‏

‏ ‏شكلت مشاركة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في قمة السبع الكبار في ايطاليا فرصة لنسج ‏علاقات مع عديد الدول ولقاء عديد القادة، ولكن وعلى وجه الخصوص كانت محطة لترسيم ‏انضمام الجزائر فعليا إلى مشروع ماتاي للحكومة الايطالية في شقه الزراعي، والموجه إلى ‏القارة الإفريقية، بمشروع ضخم هو الأكبر لروما في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط سيقام ‏بولاية تيميمون على مساحة 36 ألف هكتار، مثلما سبق وانفردت به “الشروق”.‏

وكما هو معلوم فقد حظي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بدعوة رسمية من رئيسة مجلس ‏الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني للمشاركة في قمة السبع الكبار، في الفترة من 13 إلى 15 ‏جوان الجاري، والتي عقدت بمنتجع بورغو إنياتسيا قرب باري بناحية بوليا جنوبي البلاد، ومن ‏بين القضايا التي تم مناقشتها آثار التغير المناخي والتنمية في إفريقيا.‏

وتوجت مشاركته الرئيس عبد المجيد تبون، في ختام القمة، بلقاء مع رئيسة مجلس الوزراء ‏الإيطالي جورجيا ميلوني، ، باتفاق استراتيجي تجسده شراكة جزائرية إيطالية لإنجاز مشروع ‏ضخم، بولاية تيميمون باسم “مؤسسة ماتاي إفريقيا” الذي سيمتد من عام 2024 إلى 2028 ‏لإنتاج الحبوب والبقوليات، وكذا الصناعات الغذائية‎.‎

وبحسب ما سبق وأعلنه عنه رئاسة الجمهورية، فإن المشروع يهدف إلى تعزيز وتقوية ‏العلاقات الثنائية التاريخية الممتازة بين الجزائر وإيطاليا على كل الأصعدة، ويدفع المسار ‏الاقتصادي الوطني بسرعة أكبر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.‏

الاستثمار في الجزائر من قبل مجموعة سبا بونيفيكي فيراريزي

وكشف رئاسة مجلس الوزراء الايطالي (قصر كيجي)، عبر بيان له أنه في ختام قمة مجموعة ‏الدول السبع، التقت رئيس الوزراء جورجيا ميلوني برئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد ‏تبون ، وخلال المحادثات، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدم في المحادثات المتعلقة بمشاريع خطة ‏ماتاي الموجهة إلى أفريقيا في قطاعي الزراعة والتكوين المهني، بالإضافة إلى الالتزام في إطار ‏الجهود المشتركة لعملية روما بشأن الهجرة والتنمية.‏

ولفت بيان قصر كيجي إلى أن المشروع “يتعلق بالزراعة المستدامة من خلال مجموعة ‏مجموعة الصناعات الزراعية الإيطالية للشركة ذات أسهم “بونيفيكي فيراريزي-‏ ‎ Bonifiche Ferraresi SpA‏”، ويتمثل في “الحصول على امتياز استراتيجي بحوالي 36 ‏ألف هكتار ليتم تم تطويرها مع أنشطة زراعية وصناعية بالتعاون مع شركاء جزائريين”.‏

ووصفت الحكومة الايطالية أن هذا المشروع يمثل “أكبر استثمار في الزراعة المستدامة الذي ‏قامت به إيطاليا حتى الآن في الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط”.‏

ومثلما أشارت إليه “الشروق” في عدد سابق فإن الطرف الايطالي سيحصل على مساحات تقدر ‏بـ 36 ألف هكتار لإقامة هذا المشروع الضخم والمتكامل لإنتاج القمح والبذور ومشاريع أخرى ‏للصناعات الغذائية التحويلية، إيذانا بانضمام الجزائر رسميا إلى خطة ماتاي الايطالية الموجهة ‏للقارة الإفريقية في شقها الزراعي، بعد كل كم الطاقة والتعليم والعالي والبحث العلمي وقريبا ‏قطاع الصحة.‏

كما ستستفيد الجزائر ف بإطار ذات المحطة من مشروع لمتابعة المحاصيل الزراعية ‏وخصوصا الحبوب عبر الأقمار الصناعية، وذلك منن الحرث والبذر وصولا إلى عمليات ‏الجني، وفق ما أعلنت عنه حكومة روما سابقا.‏