ثالث ركلة جزاء ناجحة لـ “بن رحمة” هذا الموسم

منح اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة فريقه وست هام الإنجليزي مساء الأحد، نقطة التعادل.

وافترق نادي وست هام وضيفه فريق أستون فيلا على نتيجة التعادل بِهدف لِمثله، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 27 من عمر البطولة الإنجليزية.

وكان فريق “المطارق” مُتخلّفا في النتيجة انطلاقا من الدقيقة الـ 17، لكن المهاجم بن رحمة عادل الكفّة بِهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 26.

ونجح سعيد بن رحمة في ركلة الجزاء الثالثة له خلال الموسم الجاري، حيث وفّق في الأولى ضدّ فريق بورنموث بِتاريخ الـ 24 من أكتوبر المُنصرم، والثانية أمام نادي أرسنال في الـ 26 من ديسمبر الماضي، لِحساب منافسة البطولة الإنجليزية.

ورفع الدولي الجزائري غلّته إلى 4 أهداف في مسابقة “البريمرليغ”، فيما تحوّل الرّصيد الإجمالي إلى رقم 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.