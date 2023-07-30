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رياضة
الكأس الإفريقية الممتازة 2023:

”ثلاثة عروض عربية وإفريقية لاستضافة لقاء الأهلي المصري – اتحاد الجزائر”

ع. ع
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”ثلاثة عروض عربية وإفريقية لاستضافة لقاء الأهلي المصري – اتحاد الجزائر”

تلقت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، ثلاثة عروض لاستقبال الكأس الإفريقية الممتازة 2023 بين الأهلي المصري واتحاد الجزائر، بحسب ما كشف عنه المسؤول التجاري بالهيئة القارية حسن القامة.

وقال حسن القماع، رئيس القطاع التجاري على مستوى الاتحاد الإفريقي للموقع الرياضي المصري “يالا كرة”: ”لدينا الآن حوالي 3 عروض لاستضافة السوبر الإفريقي بين الأهلي والاتحاد. ممكن أن يجرى مستقبلاً في أوروبا لكن مهم جداً أثناء الاختيار أن يكون هناك فرصة لمشاهدة أكبر حضور جماهيري في المباراة”.

وكان الأهلي المصري قد توج برابطة أبطال إفريقيا على حساب الوداد البيضاوي (الذهاب: فوز 2-1, الاياب: تعادل 1-1)، بينما حقق اتحاد الجزائر كأس الكاف عقب فوزه في المواجهة المزدوجة أمام يونغ أفريكنز التنزاني (الذهاب: فوز 2-1، الإياب: خسارة 0-1).

وأضاف نفس المصدر: ”هناك عروض إفريقية وعربية لاستضافة السوبر الإفريقي ولكن في انتظار معرفة العروض المالية من الدول الراغبة في تنظيمه. لم يتم تحديد التاريخ حتى الآن، الأمر متروك للجنة المسابقات بعد التنسيق مع كافة الأطراف المشاركة في المباراة. خلال آخر اجتماع للجنة التنفيذية، تم اقتراح من قبل بعض المسؤولين لخوض اللقاء في منتصف أو نهاية شهر سبتمبر”.

وسيكون النادي الجزائري أمام فرصة مواتية وتحد كبير من أجل السعي للتتويج بقلب قاري جديد وتعزيز سجله.

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