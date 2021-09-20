ثوران بركان بجزيرة لابالما الإسبانية.. هل تصل حممه إلى المغرب العربي؟

ثار بركان بجزيرة لا بالما الإسبانية بالمحيط الأطلسي، الأحد، بعد أسبوع من النشاط الزلزالي المتراكم، ما دفع سلطات البلاد إلى تكثيف عمليات الإجلاء بالمنطقة.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس فقد دمرت تدفقات الحمم البركانية منازل معزولة وهددت بالوصول إلى الساحل، حيث استمرت الانفجارات الجديدة طوال الليل.

وقال المعهد الجغرافي الوطني الإسباني إن العلماء سجلوا سلسلة من الزلازل تصل شدتها إلى 3.8 في متنزه كومبريه فيخا الوطني في جنوب الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع الإسبانية إنها نشرت جنودا للمساعدة في الإجلاء، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

ولم تأمر السلطات بالإجلاء الشامل لما يصل إلى 33 ألفا يعيشون بالقرب من البركان.

وقال متحدث باسم معهد جزر الكناري لعلم البراكين “تتزايد شدة الزلازل وتندفع الحمم باطراد نحو السطح. تتزايد فرصة وقوع انفجار، الأمر الذي جعل الحكومة تقرر إجلاء بعض الناس”.

يذكر أن جزيرة لا بالما -عدد سكانها 85 ألف نسمة- هي واحدة من ثماني جزر بركانية في أرخبيل جزر الكناري الإسباني قبالة الساحل الغربي لإفريقيا، وتقع الجزر في أقرب نقطة لها على بعد 100 كيلومتر (60 ميلاً) من المغرب.

وقد أبلغ معهد جزر الكناري البركاني عن اندلاع أول بركان بالقرب من الطرف الجنوبي للجزيرة، والذي شهد ثورانه الأخير في عام 1971.

وانطلقت أعمدة حمراء ضخمة يعلوها دخان أبيض وأسود على طول سلسلة التلال البركانية في كومبر فيجا، وقد أجلت السلطات على الفور أكثر من 1000 شخص، لكن الحرس المدني الإسباني قال إنه قد يحتاج إلى إجلاء ما يصل إلى 10 آلاف من السكان.

ووصلت الحمم البركانية إلى بعض المنازل، مما تسبب في انهيار شاليه واحد على الأقل به برج. وحذرت السلطات من أن تدفقات الحمم البركانية قد تهدد أيضًا بلديات إل بارايسو والكالا والمناطق المحيطة بها.

يشار إلى أن آخر ثوران بركان في لا بالما قبل 50 عامًا استمر ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أسابيع. وقد وقع آخر ثوران بركان في جميع جزر الكناري تحت الماء قبالة ساحل جزيرة إل هييرو في عام 2011. واستمرت انفجاراته لمدة خمسة أشهر.