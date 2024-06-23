ثورة الفلاحة… حقيقة ميدانية في الجزائر

الرئيس تبون يؤكد أن الاكتفاء الذاتي التامّ من القمح الصلب قريب المنال

توسيع المساحة المزروعة في الجنوب الكبير إلى 500 ألف هكتار

الاستثمار القطري يشمل زراعة 117 ألف هكتار بالجنوب الجزائري

36 ألف هكتار للإيطاليين و120 ألف هكتار موجهة للاستثمارات الوطنية

مردودية الهكتار في الجنوب يجب ألاّ تقل عن 55 قنطارا /الهكتار الواحد

أصبح تحقيق الجزائر لاكتفائها الذاتي التامّ من إنتاج القمح الصلب “قريب المنال”، بعد إنتاج 80 بالمئة من حاجاتها السنوية، هذا ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، في اجتماع مجلس الوزراء.

وقد سمح الإنتاج الوفير الذي حققته البلاد من القمح الصلب في الموسم الحالي، بتوفير 1.2 مليار دولار لخزينة الدولة، يقول رئيس الجمهورية.

وأمر الرئيس تبون بتسطير هدف استراتيجي في هذا الشأن، يتمثل في توسيع المساحة المزروعة في الجنوب الكبير إلى 500 ألف هكتار.

ويضمّ هذا الهدف الاستثمار القطري في زراعة 117 ألف هكتار بالجنوب الجزائري. واستثمار إيطاليا في 36 ألف هكتار. إلى جانب الاستثمارات الوطنية في 120 ألف هكتار.

وبعد عرض حال لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، استُخلص منه توفير الجزائر 1.2 مليار دولار لفائدة خزينة الدولة، عقب الإنتاج الوفير المُحقق، هذا الموسم، من القمح الصلب، والذي وضع الجزائر على مقربة من الاكتفاء الذاتي التام، أمر الرئيس بإنتاج حبّ الذرة، وبمنع حصاد هذا المحصول نبتةً خضراء، في مرحلة النضج غير التام.

كما وجّه رئيس الجمهورية وزير الفلاحة، بإشراك الفلاحين في التوعية والتحسيس، لتحسين مردودية الهكتار الذي يجب ألاّ يقل في الجنوب عن 55 قنطارا في الهكتار الواحد، لِمَا تملكه هذه المناطق من إمكانيات عملاقة، لاسيّما الماء والكهرباء.

وبخصوص مشروع ربط شبكات الكهرباء بين شمال وجنوب البلاد، أمر رئيس الجمهورية بتعميق دراسة هذا المشروع على أن يكون الإنجاز مرحليا وحسب الأولويات، مع دراسة إمكانية تقوية الشبكة الكهربائية في كل من بشار، أدرار، ورقلة وعين صالح، ريثما يتم ربطها بالشمال، نظرا لزيادة احتياجات مناطقنا الجنوبية للكهرباء، خاصة في فصل الصيف، بالإضافة إلى توسّع النشاطات الاقتصادية بجنوبنا الكبير.

وبهذا الصدد، وجّه رئيس الجمهورية وزير الطاقة باعتماد تقنية مدّ خطوط الكهرباء، في باطن الأرض، بدلا من الأعمدة، لاسيما في المدن، تعزيزا للأمان من التأثيرات الطبيعية وتفاديا للخسائر.

كما أمر رئيس الجمهورية بتضمين هذا المشروع، مخطط تموين خطوط السكك الحديدية بالكهرباء، والمُزمع وضعها عبر مختلف المشاريع في جنوبنا الكبير، وكذا الاستثمارات الفلاحية.

وفي سياق مختلف، تمت الموافقة على مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، تبعه عرض التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم عملية الرقمنة، بالإضافة إلى محتوى عرض مشترك حول التدابير المتخذة لعصرنة أنظمة الدفع الإلكتروني وبالهاتف النقال.

كما وافق مجلس الوزراء على إبرام صفقة بالتراضي، لإنجاز مركز استشفائي جامعي بتيزي وزو، بين مجمّع كوسيدار ووزارة السكن، ممثلة بمديرية التجهيزات لولاية تيزي وزو لمباشرة الأشغال، بعد استيفاء كل الدراسات، لتجسيد هذا المشروع بسعة 500 سرير.

وفي باب التوجيهات العامة، أمر رئيس الجمهورية بتذليل العقبات الإدارية التي تحول دون توظيف فئة الشباب في الهياكل والمرافق التابعة لقطاعي الشباب والرياضة في الولايات الجنوبية، وفق الإمكانيات والاعتمادات المتاحة.

كما وجّه الرئيس تبون الحكومة بمباشرة عمليات ربط وطني للسدود لاسيّما الكبرى منها وفق خطة مضبوطة زمنيا، مجددا توجيهاته لأعضاء الحكومة بمتابعة صارمة لانشغالات المواطنين مع التواصل الدائم.