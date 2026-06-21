ثيران هائجة في براري أمريكا!

مُنِيَ المنتخب السعودي لِكرة القدم مساء الأحد بِهزيمة ثقيلة (0-4) أمام منافسه الإسباني، في مباراة لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لِكأس العالم 2026.

ولُعبت هذه المواجهة بِأطلنطا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، تحت إدارة حكم الساحة البرازيلي رافائيل كلاوس.

وسجّل أهداف منتخب “الثيران” كلّ من المهاجمَين: الأمين جمال (د10)، ومايكل أويارزابال (د21 و24)، والمدافع السعودي حسّان تمبكتي ضدّ مرماه (د49).

وفي الجولة الأولى، كانت إسبانيا قد تعادلت سلبا مع جزر الرأس الأخضر، مثلما تعادلت السعودية مع الأوروغواي لكن بِهدف لِمثله.

وعن نفس الفوج الثامن مساء الأحد، يتبارى منتخب جزر الرأس الأخضر مع فريق الأوروغواي.

وقبل ذلك، تشكّلت لائحة الترتيب بِصفة مؤقّتة كالتّالي:

1- إسبانيا 4ن

2- الأوروغواي 1ن (ناقص مباراة)

3- السعودية 1ن

4- جزر الرأس الأخضر 1ن (ناقص مباراة)

واستنادا إلى لوائح المونديال، وبعد إجراء ثلاث جولات، يصعد رائد الفوج ونائبه إلى الدور الـ 16. كما رصدت “الفيفا” 8 تأشيرات لِنفس المحطة، يتنافس عليها 12 منتخبا نالوا المركز الثالث في أفواجهم.