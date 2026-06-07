جاليط وزاوي وتركي وآخرون… مدربون شبان تألقوا في القسم الثاني هذا الموسم

تركوا بصمتهم وبرهنوا عن كفاءتهم الفنية رغم كل الصعاب

عرفت بطولة القسم الوطني الثاني بروز عديد المدربين الشبان الذين برهنوا على كفاءتهم الفنية رغم حدة التنافس والصعاب التي واجهوها في محطات هامة وحاسمة من عمر البطولة، حيث توجت جهود البعض منهم بتحقيق الصعود إلى القسم الأول، على غرار سمير زاوي مع اتحاد بسكرة ومحمد تركي مع شبيبة الأبيار ومصطفى جاليت مع شباب تموشنت، فيما خلفت جهود آخرين الكثير من الإشادة بالنظر إلى مساهمتهم في اللعب على أدوار طموحة أو جهودهم لتأمين ورقة البقاء رغم كل الصعاب.

إذا كانت بطولة القسم الثاني بمجموعتيها وسط شرق ووسط غرب قد عرفت تنافسا كبيرا، وتوجت نهاية الموسم بصعود 3 أندية برهنت على أحقيتها في الارتقاء إلى حظيرة الكبار، ويتعلق الأمر بكل من اتحاد بسكرة وشبيبة الأبيار وشباب تموشنت، إلا أن الكثير من المتبعين وقفوا على تضحيات وجهود عديد المدربين الشبان الذين ساهموا في تجسيد أهداف طموحة مع أندية، وفي مقدمة ذلك تحقيق طموح الصعود إلى الدرجة الأولى، حيث تفاعلت الجماهير الجزائرية مع فرحة المدرب الشاب مصطفى جاليت الذي ساهم بشكل فعال في تألق فريقه شباب تموشنت في الملحق المؤهل للصعود، حيث أزاح من طريقه شباب باتنة في نصف النهائي دورة الصعود ثم تغلب على اتحاد الشاوية في اللقاء النهائي بهدف دون رد قبل ربع ساعة عن انتهاء الوقت الرسمي، وهو الأمر الذي جعل شباب تموشنت يدخل التاريخ بصعوده لأول مرة إلى القسم الأول بفضل جهود الهيئة المسيرة والطاقم الفني بقيادة مصطفى جاليت، الذي عرف كيف يمنح إضافة نوعية لفريقه من الناحية الفنية والمعنوية، مستثمرا في مجموعة مشكلة من الشبان وبعض لاعبي الخبرة، فحقق مسارا مهما في البطولة باحتلال المرتبة الثالثة، ثم عززه بالتألق في مجموعة الترقية أمام أندية قوية وعريقة بحجم شباب باتنة واتحاد الشاوية، وبذلك برهن مصطفى جاليط عن صحة إمكاناته كمدرب بعدما تألق لمواسم طويلة كلاعب مع أندية بارزة مثل وداد تلمسان ومولودية الجزائرية وشبيبة الساورة وغيرها من الأندية.

وبرز المدرب سمير زاوي هو الآخر، حين حقق طموح أنصار اتحاد بسكرة بعودة فريقهم إلى الدرجة الأول، وهذا بعد موسم واحد فقط من مغادرتهم حظيرة الكبار، حيث ورغم بعض التعثرات المسجلة مع بداية مرحلة العودة، موازاة مع تعوضه للمدرب عزيز عباس الذي قاد الفريق في النصف الأول من البطولة، إلا أنه عرف بخبرته كيف يحافظ على أعصاب لاعبيه بمزيد من التركيز، من خلال التفاوض الجيد مع بقية مشوار البطولة، ما مكنهم من افتكاك المرتبة الأولى في مرحلة حساسة من الموسم الكروي. وفي السياق ذاته، فقد لعب المدرب محمد تركي دورا فعالا في صعود شبيبة الأبيار إلى حظيرة الكبار، وهذا بفضل العمل الذي تم في هدوء وصمت، وسط تنسيق هام مع أعضاء الطاقم الفني والهيئة المسيرة، ما مكن شبيبة الأبيار من استعادة أمجاد الماضي وحسم ورقة الصعود قبل عدة جولات من انتهاء الموسم، متقدمة على عدة أندية عريقة وطموحة مثل اتحاد الحراش وشباب تموشنت ورائد القبة وجمعية وهران ونصر حسين داي ووداد تلمسان وغيرها من الفرق الناشطة في مجموعة وسط غرب.

من جانب آخر، ورغم أن بعض المدربين الشبان قد أخفقوا في تحقيق الأهداف المسطرة في آخر أنفاس البطولة (ورقة الصعود على الخصوص)، إلا أن ما يحسب لهم هو أنهم تركوا بصمتهم فوق الميدان، بفضل العمل الكبير الذي قاموا به، ما جعل الأندية التي يشرفون عليها تتألق بشكل بارز، وسط إشادة واسعة بالمسار المحقق، على غرار سمير حوحو الذي ضيع الصعود مع مولودية بجاية في آخر جولة، بعدما تسبب التعادل المسجل في عقر الديار أمام نجم بني ولبان في عدم التأهل إلى مجموعة الترقية، وكذلك عبد النور بوصبيعة الذي تألق مع شباب باتنة في البطولة والكأس، حين ضيع ورقة الصعود في الجولات الأخيرة من البطولة، ثم ضيعها أيضا في مجموعة الترقية عقب الخسارة أمام شباب تموشنت في الدور نصف النهائي من دورة الصعود، مثلما وصل إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس الجمهورية، وانهزم أمام حامل الكأس اتحاد الجزائر، مثلما برز المدرب الشاب لطفي بوذراع مع شبيبة جيجل التي تعد من الأندية التي لعبت كرة جميلة بأداء راق، شأنه في ذلك شأن المدرب زموري الذي ترك بصمته مع اتحاد الشاوية، وضيع ورقة الصعود في آخر لحظة عقب الخسارة في نهائي مجموعة الترقية أمام شباب تموشنت، فيما لعب المدرب مصطفى عقون دورا فعال في إنقاذ مولودية باتنة من السقوط، متجاوزا المتاعب التي مرت بها طيلة مرحلة الذهاب التي أنهتها بـ 9 نقاط، وحفّز لاعبيه لقلب الموازين في مرحلة العودة، موازاة مع الانتدابات الشتوية التي سمحت بضخ دماء جدية. مثلما برز المدرب لمين بوغرارة مع اتحاد الحراش، بدليل الوصول إلى مجموعة الترقية، والانهزام في نصف النهائي أمام اتحاد الشاوية. كما يمكن ذكر المدرب الشاب نبيل فوحال الذي ساهم بشكل فعال في صعود اتحاد النزلة إلى بطولة القسم الثاني هواة بعد مسار مميز في بطولة ما بين الرابطات.

وبعيدا عن بروز المدربين الشبان في بطولة القسم الثاني، فقد عرفت هذه البطولة تألق العديد من اللاعبين الذين ينتظر منهم الكثير مستقبلا، بدليل أنهم محل اهتمام أندية بارزة في القسم أول، على غرار مهاجم اتحاد الشاوية كوناتي الذي اختير أحسن لاعب وأفضل هداف فيس القسم الثاني مجموعة وسط غرب، وكذلك لاعب شباب تموشنت الذي أنهى الموسم أحسن هداف في مجموعة وسط غرب، إضافة إلى لاعب اتحاد الحراش بشو الذي اختير أفضل لاعب في مجموعة وسط غرب، وكذلك حارس شبيبة الأبيار شاوش سهر الدين الذي اختير أحسن حارس مرمى في مجموعة وسط غرب مقابل اختيار حارس اتحاد بسكرة أسامة ملالة أحسن حارس في مجموعة وسط شرق.