“جثمانا يحيى ومحمد السنوار”.. هل طالبت بهما حماس ضمن الاتفاق؟

الاحتلال قال إنه لن يسلمهما

تحدثت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن رفض قيادة الاحتلال الإسرائيلي تسليم جثماني الشهيدين يحيى ومحمد السنوار، فيما نفى مصدر من حركة حماس المطالبة بهما ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر أمني قوله إن “جثماني يحيى ومحمد السنوار لن يسلما في إطار الصفقة”، وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن “إسرائيل قد رفضت سابقا الإفراج عن جثمان يحيى السنوار، بعد نقله إلى موقع سري”.

والأربعاء زعمت تقارير إعلامية أن حركة “حماس” تطالب، في إطار المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى، بتسليم جثتي يحيى السنوار وشقيقه محمد، اللذين استشهدا في استهداف صهيوني قبل عدة شهور.

ونفى مصدر من حماس، التقرير الذي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، والذي جاء فيه أن الحركة تطالب ضمن المفاوضات الحالية بالإفراج عن أسرى محكومين بالمؤبد، إلى جانب تسليم جثتي يحيى السنوار ومحمد السنوار، اللذين يصفهما الاحتلال بـ”مهندسي هجوم السابع من أكتوبر”.

وقال المصدر: “الخبر كاذب ويأتي في إطار محاولات التأثير على المفاوضات”، مؤكدا أن “فلسطين هي أرض لشعبنا ولا يضير الشهداء بأي مكان دفنوا فيه رغم أن احتجاز الجثامين جريمة بموجب القانون الدولي”.

واستشهد يحيى السنوار، الرئيس السابق لحركة حماس في غزة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في شهر أكتوبر عام 2024 بتل السلطان برفح جنوب قطاع غزة.

وفي وقت لاحق أفادت تقارير، بأن محمد شقيقه عُيّن قائدًا للجناح العسكري لحماس، وفي ماي الماضي، استشهد هو الآخر في غارة جوية لجيس الاحتلال.