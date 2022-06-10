جدول مقابلات المنتخب الوطني في الألعاب المتوسّطية

تعرّف المنتخب الوطني لِكرة القدم صنف أقلّ من 18 سنة، الجمعة، على جدول مقابلاته في ألعاب البحر المتوسط نسخة وهران 2022.

وتُجرى مسابقة كرة القدم بِصيغة فوجَين، يضمّ كلّ واحد منهما 4 منتخبات مناصفة. وبعد 3 جولات، يتأهّل رائد ووصيف المجموعة للدور نصف النهائي.

ويُشرف على تدريب المنتخب الوطني لِأقلّ من 18 سنة، التقني مراد سلاطني.

وجاء جدول مقابلات أصاغر “الخضر”، على النّحو التالي:

الجولة الأولى:

ملعب سيق (معسكر)، في الـ 26 من جوان الحالي على الساعة الخامسة مساءً:

الجزائر – إسبانيا

ملعب سيق، في الـ 26 من جوان الحالي على الساعة الثامنة مساءً:

فرنسا – المغرب

الجولة الثانية:

ملعب سيق، في الـ 28 من جوان الحالي على الساعة الخامسة مساءً:

الجزائر – المغرب

ملعب سيق، في الـ 28 من جوان الحالي على الساعة الثامنة مساءً:

إسبانيا – فرنسا

الجولة الثالثة:

ملعب “أحمد زبانة” (وهران)، في الـ 30 من جوان الحالي على الساعة الثامنة مساءً:

الجزائر – فرنسا

ملعب مرسى الحجاج (وهران)، في الـ 30 من جوان الحالي على الساعة الثامنة مساءً:

إسبانيا – المغرب.

الدور نصف النهائي (الأوّل من الفوج “أ” مع الثاني من الفوج “ب”، والعكس بِالعكس): بِملعب سيق، في الـ 2 من جويلية المقبل على الساعتَين الخامسة والثامنة مساءً.

المباراة الترتيبية: بِملعب “أحمد زبانة”، في الـ 4 من جويلية المقبل على الساعة السابعة مساءً.

المباراة النهائية: بِالملعب الأولمبي الجديد لِوهران، في الـ 5 من جويلية المقبل على الساعة الثامنة مساءً.

بقيت الإشارة إلى أن الفوج الثاني يضمّ منتخبات إيطاليا وتركيا واليونان والبرتغال، لِفئة أقلّ من 18 سنة.

فضلا عن ذلك، فإن ملعبَي وهران (40 ألف متفرّج) وسيق (20 ألف مقعد) معشوشبان طبيعيا، بينما يكسو بساط اصطناعي ميدانَي “أحمد زبانة” (40 ألف متفرّج) ومرسى الحجاج (5400 مقعد).

وإذا كان ملعب “أحمد زبانة” قد شُيّد في منتصف القرن الماضي، فإن ميادين وهران وسيق ومرسى الحجاج حديثة.