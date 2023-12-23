جديد المدافع حجام

طرأت مُستجدّات بِشأن مصير اللاعب الدولي الجزائري جوين حجام، مدافع نادي نانت الفرنسي.

ويرتبط اللاعب حجام (20 سنة) مع نادي نانت بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

وأخبرت إدارة نادي “الكناري” الدولي الجزائري بِأنها ستُسرّحه في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل، إذا استلمت عرضا مُناسبا.

وبعد خوض فريق نانت 17 مباراة في بطولة فرنسا للموسم الحالي، لم يلعب حجام أيّ لقاء أساسي. وهو مُؤشّر سلبي لا يرغب فيه الطرفان: إدارةً ولاعبًا.

وبِهذا الصّدد، يرغب مسؤولو نادي اتحاد برلين من القسم الأوّل الألماني، في الاستفادة من خدمات حجام. وفقا لِأحدث تقرير نشرته صحيفة “واست فرانس”. التي أضافت أن إدارةَ نادٍ إنجليزي ترغب بِدورها في جلب مدافع “الخضر”، دون أن تكشف هذه المرّة عن اسم الفريق.

ويوجد جوين حجام في القائمة الأوّلية التي كشف عنها النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مُؤخّرا، والخاصّة بِلاعبي “الخضر” لِنهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة كوت ديفوار 2024. لكن فرص دمجه في اللائحة المُقلّصة والرّسمية ضئيلة جدّا، بِالنّظر لِوجود عدّة لاعبين ينشطون في مركز مدافع أيسر، على غرار ريان آيت نوري (في المقام الأوّل)، وأحمد توبة، وياسر لعروسي، وفوزي غلام. كما أن لاعب نادي نانت غاب عن المقابلات الستّ الأخيرة للمنتخب الوطني.