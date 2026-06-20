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رياضة

جديد بن ناصر مع افتتاح سوق الانتقالات الصيفية

الشروق الرياضي
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جديد بن ناصر مع افتتاح سوق الانتقالات الصيفية

طرأت مستجدّات بِخصوص اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لها صلة بِسوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولا يزال متوسّط الميدان بن ناصر (28 سنة) يرتدي زي نادي ميلان آسي الإيطالي حتى صيف 2027، بعد أن أُعير في الموسم الماضي إلى فريق دينامو زغرب الكرواتي.

واستلم بن ناصر عروضا وهو بِصدد دراستها، يقول الخبير في شؤون “الميركاتو” الإيطالي ماتيو موريتو. دون أن يذكر أسماء الأندية الراغبة في الاستفادة من خدمات الدولي الجزائري.

وبِالمقابل، وفي أحدث تقرير لها، ذكرت صحيفة “سبورتسكي نوفوستي” الكرواتية أن المدير الرياضي لِنادي دينامو زغرب زفونيمير بوبان يتفاوض مع مسؤوليه وأيضا إدارة الميلان من أجل تمديد بقاء بن ناصر.

يُذكر أن إدارة نادي “الروسونري” كانت تغطي نحو 60% من أجرة بن ناصر في دينامو زغرب.

ويقبض بن ناصر راتبا سنويا تتراوح قيمته ما بين 4 و5 ملايين أورو، وهو مبلغ لا تستطيع إدارة دينامو زغرب رصده، كما أن مسؤولي الميلان يرغبون الآن في ضخ دماء جديدة في خط الوسط، مع تسريح لاعب يُرهق الخزينة وكثير الإصابات مثل بن ناصر.

ووفقا للمصدر، ينظر بوبان إلى بن ناصر على أنه “موهبة قيّمة لما يتمتع به من جودة وخبرة دولية وقدرة على تنظيم خط الوسط”. وهو الذي جلبه إلى الميلان في صيف 2019، لما كان يشغل منصب مدير رياضي للنادي الإيطالي.

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