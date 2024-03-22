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رياضة

جديد بِخُصوص لباس المنتخب الوطني

علي بهلولي
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جديد بِخُصوص لباس المنتخب الوطني
ح.م
لباس المنتخب الوطني الحالي الخاص بِالمقابلات بعيدا عن الدّيار، أو الزيّ البديل.

يستعدّ المنتخب الوطني الجزائري لِاستلام نسخة جديدة، من اللّباس الرّياضي الرّسمي الذي يرتديه لاعبوه.

ويلعب “مُحاربو الصّحراء” بِالزيّ الحالي منذ الـ 27 من سبتمبر 2022، تاريخ المواجهة الودّية أمام الزّائر النيجيري. والذي صنعته شركة اللّباس والعتاد الرياضيَين الألمانية “أديداس”.

وسيرتدي رجال النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش اللّباس الجديد في النّصف الأوّل من جوان المقبل، موعد مواجهتَي غينيا كوناكري داخل القواعد، وأوغندا بعيدا عن الدّيار، لِحساب الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العام 2026.

ويتميّز الزيّ الجزائري الجديد الخاص بِالمقابلات داخل القواعد (أو الأساسي) بِلون أبيض مع قليل من الأخضر الفاتح، نظير اللّون الأخضر المعدني مع قليل من الأبيض بِخصوص المواجهات بعيدا عن الدّيار (أو البديل). استنادا إلى أحدث تقرير نشره الموقع العالمي المختصّ “فوتي هيدلاينز”. الذي أضاف أن شركة “أديداس” ستطرح في جوان المقبل وفي الأسواق، لباسَي منتخبَي الجزائر واليابان. عِلما أن الفريق الآسيوي معنيّ بِدوره بِتصفيات المونديال في الشهر المذكور.

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