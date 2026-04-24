جديد غجميس في سوق الانتقالات

قدّم ناديان أوروبيان عرضَين لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري فارس غجميس، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتدي المهاجم غجميس (23 سنة) زي نادي فروسينوني الإيطالي، حتى صيف 2028.

ويتمثّل اسما الناديَين في نورويتش سيتي وولفرهامبتون من إنجلترا، اللّذَين رصدا غلافا ماليا قيمته 9 ملايين أورو لِكلّ واحد منهما.

ووفقا لأحدث تقرير نشرته صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن غجميس غير متحمّس لِهذَين العرضَين، بِسبب نزول ولفرهامبتون في الأيام القليلة الماضية إلى القسم الثاني الإنجليزي، وانتماء نورويتش سيتي إلى الدرجة ذاتها وتلاشي فرص صعوده إلى “البريمرليغ”.

وأضاف المصدر أن غجميس تلقّى عرضا آخر في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الماضي، قدّمه نادي سلتيك الأسكتلندي بِقيمة 6 ملايين أورو. لكن الدولي الجزائري رفضه.

واستنادا إلى الصحيفة الإيطالية، فإن غجميس يرغب في البقاء بِالقسم الأول لِهذا البلد، أو خوض تجربة أُخرى في نفس الدرجة لِإنجلترا أو ألمانيا. كما توقّعت أن ترتفع قيمته في “بورصة” الانتقالات، إذا شارك مع المنتخب الوطني الجزائري في كأس العالم الصيف المقبل، وقدّم عروضا راقية. علما أن القيمة المالية الحالية تُشير إلى رقم 5.5 ملايين أورو.

وفي الموسم الجاري، سجّل فارس غجميس 14 هدفا، ووزّع 3 تمريرات حاسمة، ويدفع فريقه فروسينوني بِقوّة نحو الصعود إلى القسم الأول الإيطالي.