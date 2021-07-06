جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر جويلية2021

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قراءة في عدد جويلية من مجلة الشروق العربي

حسناء الشاشة السورية جيني اسبر للشروق العربي : أثق في نفسي..ولا تهزني الشائعات والسوشيال ميديا

من المجتمع..

– متزوجات يقضين يومياتهن في مقارنة حياتهن برائدات “الانستغرام”

– كورونا والناس… الكوفيد يختصر طقوس الاعراس ويخفف المصاريف

– هي..نساء يحملن أدوات حادة في حقائبهن للدفاع عن النفس

– زووم…اصدقاء المصلحة…حين يصبح جيبك اهم من شخصك

– مغتربون…الاقارب والاهل يصدون الأبواب في وجه المغتربين بعد فتح الحدود

– شهادات وقصص حقيقية…التنمر بالبدانة..قلوب رهيفة في اجسام ممتلئة ومواضيع أخرى مميزة تجدونها في العدد

وفي حوارات العدد..

الممثلة الجزائرية نورة بن زراري تفتح قلبها للشروق العربي: إعطاء الأولوية للدخلاء على التمثيل يحطم الفن والفنان.

الممثلة المصرية الهام عبد البديع للشروق العربي..اتمنى ان تكون بدايتي جيدة في هوليود.

وتجدون أيضا صفحات متعددة في الموضة والجمال والطبخ.

وفي الرياضة …رياض محرز …اغلى لاعب في تاريخ الكرة الجزائرية.

وتهديك المجلة ملحقا عن طلتك وجمالك المتكامل في فصل الصيف.

مطالعة شيقة