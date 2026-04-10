جديد منتخب النمسا.. لماذا ينبغي من “الخضر” الحذر؟

ح.م
رالف رانغنيك.

تتبارى النمسا مع المنتخب الوطني الجزائري بِأمريكا، في ساعة مبكرة من صباح الـ 28 من جوان المقبل.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، لِنهائيات كأس العالم 2026. في فوج أيضا فريقَي الأرجنتين والأردن.

ويُجري اتحاد الكرة النمساوي هذه الأيام مفاوضات مع الناخب الوطني رالف رانغنيك، من أجل تمديد العقد.

ويُشرف التقني الألماني رانغنيك (67 سنة) على تدريب منتخب النمسا منذ جوان 2022، وبِعقد تنقضي مدّته في الصيف المقبل بعد انتهاء المونديال.

وكان رانغنيك قد رفض عرضا أوّليا لِتجديد العقد، لكنه تراجع بعد أن طرأت مستجدّات على المفاوضات، تقول أحدث تقارير الصحافة النمساوية. التي أوضحت أن اتحاد الكرة المحلي اقترح التمديد حتى نهاية بطولة أمم أوروبا في صيف 2028، مع رفع الراتب السنوي إلى مليونَي (2) أورو، أي ضعف الأجرة السابقة.

وأضافت أن المفاوضات تتّجه في طريق التمديد، وتوقّعت أن يُعلن عنه في فترة لا تتجاوز الشهر من الآن.

وحقّق رالف رانغنيك نتائج إيجابية مع منتخب النمسا، حيث قاده إلى ثمن نهائي “أورو” 2024، مع الفوز على هولندا (3-2) في دور المجموعات. وتصدّر الفوج والتأهّل إلى مونديال 2026، التظاهرة الغائب عنها منذ نسخة فرنسا 1998.

وتُواجه هولندا بِميدانها المنتخب الوطني الجزائري ودّيا، مساء الثالث من جوان المقبل.

وتحت قيادة المدرب رالف رانغنيك، لم ينهزم منتخب النمسا سوى مرّة وحيدة في آخر عشر مقابلات له، يوجد بينها ثمانية انتصارات.

