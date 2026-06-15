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اقتصاد

جرف رمال البحر لتوسعة ميناء عنابة الفوسفاتي (صور)

الشروق أونلاين
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جرف رمال البحر لتوسعة ميناء عنابة الفوسفاتي (صور)
ح.م
أشغال جرف رمال البحر

أُطلقت يوم الإثنين بولاية الطارف، أشغال جرف رمال البحر وضخها بواسطة الباخرة العملاقة. في إطار إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي، ضمن مشروع الفوسفات المدمج.

وحسب ما ذكره بيان لوزارة الأشغال العمومية، فقد تم استلام الباخرة الثانية لدق الأوتاد. التي سيتم من خلالها رفع وتيرة الأشغال إلى 9 أوتاد يوميًا، ما من شأنه تحقيق الأهداف المسطّرة لاستلام المشروع.

وسيدخل مشروع الفوسفات المدمج حيّز الإنتاج خلال الثلاثي الأول من سنة 2027. بالتزامن مع استكمال مشروع توسعة ميناء عنابة، وجاهزيته لتصدير أولى شحنات الفوسفات خلال الفترة نفسها.

تصدير أولى شحنات الفوسفات من ميناء عنابة مطلع 2027

وسيُخصَّص الرصيف المنجمي الجديد في ميناء عنابة، لاستقبال ومعالجة نحو 10 ملايين طن سنويًا من الفوسفات والمواد الفوسفاتية. التي سيتم نقلها عبر الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية.

حيث يتضمن المشروع ربط منجم واد الحدبة للفوسفات بولاية تبسة، بميناء عنابة، عبر سكة حديدية عصرية مزدوجة. من أجل تقليص كلفة النقل عند التصدير، وتحسين مردودية سلسلة الفوسفات الوطنية.

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