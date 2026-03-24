جزائريون ينجحون في خفض وزنهم عبر “برنامج أونلاين” في رمضان

التحدّي أفقد المشاركين بين 11 إلى 13 كلغ في شهر

من بين أكثر من 600 مشارك في تحدي تخفيض الوزن، خلال شهر رمضان، الذي أطلقه المدرب حمزة نزار، بطريقة الأونلاين، تمكن أكثر من 80 %من تحقيق نتائج مرضية، برزت نتائجها الإيجابية بعد عيد الفطر.

وقال صاحب المبادرة التي حملت عنوان “تحدي إنقاص 15 كلغ خلال الشهر الفضيل”، بأن عدد المشاركين بلغ 634 شخص من الجنسين، من بينهم 130 من المداومين على التدريبات الرياضية المخصصة للتخسيس وتقوية العضلات، فيما شارك 500 متابع بواسطة الأونلاين فقط، مع رياضة خفيفة تتمثل في حركات يومية في منازلهم لا تتطلب جهدا كبيرا، أو من خلال المشي بعد الإفطار لمدة تتراوح بين نصف ساعة حتى خمس وأربعين دقيقة، وحقق قرابة 85% نتائج مذهلة.

وعن كيفية متابعة الالتزام، أوضح المدرب أن كل مشارك كان مطالبا بتقديم كشف عن وزنه كل عشرة أيام، لعقد المقارنة، حيث واصل الملتزمون، فيما أقصي غير المنضبطين ببنود التحدي، الذي اعتمد بشكل واضح على حمية صحية، استهدفت أساسا تجنب العجائن والدهون والزيوت والمقليات والسكريات والمشروبات الغازية والعصائر المطعمة بحامض الستريك، ولا يعني ذلك تتبع نظام حمية قاس، بل كان مرنا من خلال ضمان وجبات متوازنة ترسل للمشاركين على مدار كل أسبوع، بخيارات متنوعة تكفي أجسامهم للمتطلبات الحيوية من بروتين وكاربوهيدرات وأملاح معدنية.

وقالت “مريم”، 26 سنة، وهي طالبة جامعية شاركت في التحدي صدفة، لـ “الشروق”: “رأيتُ الإعلان في الفيسبوك وقررت خوضه، وبعد شهر كامل، خسرتُ 17 كلغ، إذ نزل وزني من 109 كلغ إلى 92 كلغ، بعدما عانيتُ لسنوات طويلة من ثبات الوزن”.

وأضاف “الياس بوكحول”، مسؤول بشركة مُتعدّدة الجنسيات، مقيم بالعاصمة، بأن مشاركته صنعت منه شخصا آخر، بات يشعر بالخفة والنشاط والحيوية، عقب تخلصه من 11 كلغ، خلال فترة وجيزة، حيث صار يزن 92 كلغ بدل 103 كلغ التي بدأ بها المغامرة الإيجابية.

وفيما يشعر “مصطفى ميمو”، براحة كبيرة، عقب إنقاص وزنه بـ 11 كلغ أيضا، من 92 كلغ إلى 79 كلغ، لالتزامه بالغذاء الصّحي وهجره للحلويات التي كانت عائقه الأكبر، أوضحت “جوهر”، أم لطفلين، وماكثة بالبيت، لـ”الشروق”، بأن البرنامج الذي شاركت فيه، مكّنها من تحسين حالتها الصحية جراء وزنها البالغ 108 كلغ، حيث صارت بجسم خفيف عقب فقدانها 23 كلغ خلال أربعين يوما، وهو رقم قياسي، حيث تخلصت من 13 كلغ في رمضان و10 كيلوغرامات قبله، وحسن ذلك من لياقتها البدنية والصحية، حيث أجرت تحاليل طبية أكدت لها انخفاض نسبة مقاومة الأنسولين وهرمون الكورتيزول والآلام الفظيعة في المفاصل الناتجة عن زيادة الوزن، مثنية على الطريقة التي استفادت منها مجانا وأتاحت لها قضاء أيام خالية من الفشل والوهن والألم والدوار.

وختم المدرب حمزة نزار قائلا إن “التجربة كانت ناجحة ومفيدة، لأنها كانت مدروسة بطريقة علمية، وهي لا تعني الحرمان، بل تغيير نمط المأكولات فقط، بتفادي مسببات السمنة كالسكريات والعجائن والدهون غير الطبيعية والمقليات، وتعويضها بوجبات تضمن الشبع غير أنها قليلة السعرات الحرارية، وهذا هو الفارق الذي كان وراء النتائج المثالية، في ظرف وجيز ودون عناء منهك، ولتفادي فخ رمضان حيث يزداد وزن كثيرين بفعل عدم الاحتياط، والاعتقاد الساذج بأن الامتناع عن الأكل طوال اليوم كفيل بخفض الوزن، دون الانتباه لما يأكلون بين ساعات الإفطار والسحور”.

وبحسب عدد كبير من الناجحين في الاختبار، فقد أيقظت فيهم التجربة التوجه نحو نمط غذائي صحي، رغم أن مشكلة وحيدة باتت تواجههم بطرافتها، تتعلق باقتناء ألبسة جديدة، بما أن القديمة صارت غير ملائمة لأجسادهم النحيفة، حيث يعلق أحمد بوكحول ضاحكا: “اللباس يمكن تعويضه، أما الصّحة فلا يمكن تعويضها إن ضاعت. والمخبر أهمّ من المظهر”.