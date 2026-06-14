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اقتصاد

جلاوي يقيّم مشاريع الأشغال العمومية ويبحث الاستثمارات المستقبلية للقطاع

الشروق أونلاين
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جلاوي يقيّم مشاريع الأشغال العمومية ويبحث الاستثمارات المستقبلية للقطاع
وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
جانب من الاجتماع

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، السبت، اجتماعاً تنسيقياً خُصص لتقييم حصيلة إنجاز المشاريع التابعة للقطاع خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2025 إلى جوان 2026، إلى جانب مناقشة البرامج الاستثمارية المرتقب إطلاقها خلال السنوات المقبلة، في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتحسين آليات تسيير الاستثمارات العمومية.

وشارك في الاجتماع، الذي يعد العاشر ضمن اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع إطارات القطاع، المديرون العامون لكل من الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، والوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية، والجزائرية للطرق السيارة، ومؤسسة مترو الجزائر، إضافة إلى إطارات تقنية من مختلف هذه المؤسسات.

واستعرض اللقاء حصيلة المشاريع الجاري إنجازها، فضلاً عن المشاريع التي تم إطلاقها أو المبرمجة للإطلاق، لاسيما تلك المتعلقة بتطوير شبكة الطرق والطرق السيارة وبرامج دعم الولايات، إلى جانب مشاريع السكك الحديدية والمنشآت المينائية والمطارات والنقل الموجه وبرامج التحول الرقمي.

كما خُصص الاجتماع لدراسة المقترحات المرتبطة بالبرامج الاستثمارية المستقبلية، مع التركيز على استكمال المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي وتقييم مدى تقدم المشاريع المسجلة ضمن برنامج سنة 2026.

وبحث المشاركون أيضاً سبل تطهير مدونة الاستثمارات وتحسين آليات البرمجة والمتابعة، بما يساهم في رفع نجاعة تسيير المشاريع وترشيد النفقات العمومية، وفق ما جاء في بيان وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

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