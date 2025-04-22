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اقتصاد

جمارك تمنراست تحجز أزيد من 5 ملايير سنتيم وكمية معتبرة من الذهب

الشروق أونلاين
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جمارك تمنراست تحجز أزيد من 5 ملايير سنتيم وكمية معتبرة من الذهب
مديرية الجمارك (شبكات)
المحجوزات، 22 أفريل 2025.

تمكنت مصالح جمارك تمنراست من حجز أزيد من 5 ملايير سنتيم وكمية من المعدن الأصفر مخبأة داخل قارورة غاز سيارة، وفقا لما أفادت به مديرية الجمارك اليوم الثلاثاء، 22 أفريل.

ووفقا لذات المصدر، وفي إطار مهام الجمارك الجزائرية في مكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود وحركة الأموال من وإلى الخارج تمكن اعوان الفرق المتنقلة التابعة لمفتشية الأقسام للجمارك بان صالح من حجز 2.333 كلغ من المعدن الأصفر الذهب مصنع و مبلغ مالي معتبر يقدر بـ50.339.000.00دج مع وسيلة النقل.

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