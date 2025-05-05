جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تدعو إلى الوحدة والتمسك بالثوابت

في ذكرى تأسيسها

وجّهت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، اليوم الإثنين، نداءً وطنيًا شاملاً، دعت فيه أبناء الوطن كافة إلى التمسك بالثوابت الوطنية والوحدة، في ظل ما وصفته بالمرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، معتبرة أن هناك محاولات خطيرة لبث الفرقة بين الجزائريين واستغلال تنوعهم لضرب استقرارهم الوطني.

وجاء النداء بالتزامن مع الذكرى الـ 94 لتأسيس الجمعية المصادفة لـ 5 ماي 1931، حيث أكدت فيه الجمعية أنها ستواصل دورها كحامٍ للقيم والمبادئ الإسلامية، وكمؤسسة تربوية وحدوية كان من أبرز أهدافها جمع شمل الجزائريين ومقاومة الاستعمار وتربية الأجيال على الإسلام والعلم والعمل.

وأكدت الجمعية على تمسكها العميق بالثوابت الوطنية الجامعة، وفي مقدمتها وحدة أبناء الجزائر من عرب وأمازيغ تحت راية الإسلام، كما نددت بأي تدخل أجنبي يهدد هذا التماسك، محذرة من خطورة ما تمر به البلاد من تحديات تمس العقيدة والأمن والاستقرار، ومشددة على ضرورة تفعيل الحكمة والتعاون والتسلح بالعزيمة والثبات لمواجهة هذه التحديات.

وفي رسالة خاصة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دعته الجمعية إلى التجاوب مع نداءات العلماء والحكماء، وحل الإشكالات بالحكمة والعدل، خصوصًا تلك المتعلقة برجال الفكر والدين، مشيدة بدورهم في خدمة الجزائر والحفاظ على عزتها وكرامتها في مختلف المحافل.

كما دعت الجمعية أبناء الشعب الجزائري إلى التمسك بمبادئهم الإسلامية وأخوتهم الإيمانية وهويتهم الوطنية، والابتعاد عن دعوات الفرقة والتمييز العنصري والطعن في ثوابت الأمة، محذرة من استغلال هذه الفتن لضرب استقرار البلاد.

واختتمت الجمعية نداءها بالدعوة إلى التكاتف بين أبناء الجزائر لتحصين الوطن من المخاطر، والعمل المشترك لتحقيق النهضة والعدالة والتقدم.