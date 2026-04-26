“جنود صهاينة وقعوا في كمين”.. حدث أمني “صعب” بجنوب لبنان

كشفت وسائل إعلام عبرية، الأحد، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، في جنوب لبنان.

وتحدّث الإعلام العبري عن “حدث صعب” وقع في جنوب لبنان، مقرّاً بإخلاء مصابين بينهم 4 حالاتهم خطيرة إلى مستشفيي “زيف” و”رمبام” لتلقي العلاج.

من جهتها، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت، صباح الأحد، تجمّعاً لجنود الجيش الصهيوني في بلدة الطيبة الجنوبية بمحلّقة انقضاضيّة، مشيرةً إلى أنها حقّقت إصاباتٍ مؤكّدة.

كما أعلنت المقاومة أنها استهدفت في وقتٍ لاحق قوّة إخلاء تابعة لجيش الاحتلال في الطيبة، بمحلّقة انقضاضيّة، مؤكدةً تحقيق إصابة.

