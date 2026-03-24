جنيف تحتضن المؤتمر العالمي الثلاثين للاستثمار بمشاركة دولية واسعة

أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن الرابطة العالمية لوكالات ترقية الاستثمار ستنظم مؤتمرها العالمي الثلاثين للاستثمار في وقت لاحق من العام الجاري بمدينة جنيف السويسرية، في حدث دولي يجمع كبار الفاعلين في مجال الاستثمار من مختلف أنحاء العالم.

ويُنظم هذا المؤتمر بالتعاون مع مكتب جنيف للمؤتمرات وتحت رئاسة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت (KDIPA)، في سياق احتفال الرابطة بمرور 30 عاماً على تأسيسها، منذ إنشائها عام 1995 بمبادرة من أكثر من 59 وكالة لترويج الاستثمار، بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

ويُعد المؤتمر العالمي للاستثمار منصة رئيسية تجمع وكالات ترويج الاستثمار، ووزراء، وصناع السياسات، وقادة الأعمال، إلى جانب ممثلي الهيئات الدولية ورواد الفكر، بهدف مناقشة تطورات ديناميكيات الاستثمار العالمية وصياغة رؤى مشتركة لتعزيز التعاون الدولي.

وخلال ثلاثة عقود، تحولت وكالات ترويج الاستثمار إلى جهات استراتيجية تلعب دوراً محورياً في توجيه تدفقات الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية، ودعم التنمية المستدامة من خلال تحويل الاستثمارات إلى فرص عمل وابتكار وقيمة اقتصادية مضافة.

وستتناول النسخة الثلاثون من المؤتمر التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التحول الرقمي، والانتقال نحو الاستدامة، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد، إلى جانب تأثيرات التحولات الجيوسياسية، مع التركيز على دور وكالات ترويج الاستثمار في التكيف مع هذه المتغيرات وقيادة المرحلة المقبلة.

كما أبرزت الرابطة أن النسخ السابقة من المؤتمر حققت نتائج ملموسة، حيث أسفرت اللقاءات الثنائية بين الشركات (B2B) عن فرص استثمارية تجاوزت قيمتها مليار دولار أمريكي، ما يعكس أهمية هذا الحدث في دفع عجلة الاستثمار العالمي.