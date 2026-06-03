جهاز وقائي متكامل لتأمين السير الحسن لامتحانات البكالوريا

نشر أعوان الحماية المدنية بمراكز الإجراء

وضعت مصالح الحماية المدنية جهازا وقائيا وعملياتيا متكاملا لضمان السير الحسن لامتحانات شهادة البكالوريا (دورة جوان 2026) عبر كامل التراب الوطني، حسب ما أفاد به الأربعاء بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر أنه “لضمان نجاح هذا الجهاز، تم تسخير ما يقارب 8000 عون تدخل بمختلف الرتب مدعومين بـ588 سيارة إسعاف و292 شاحنة إطفاء للسهر على أمن وسلامة المترشحين والمؤطرين، والمساهمة في توفير الظروف الملائمة لإجراء الامتحانات في أحسن الظروف”.

وفي إطار التحضيرات الخاصة بتأمين امتحانات شهادة البكالوريا لدورة يونيو 2026، المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية (الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات)، “سطرت المديرية العامة للحماية المدنية جهازا وقائيا وعملياتيا متكاملا، يهدف إلى ضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق التربوي الوطني الهام وتوفير الظروف الأمنية الملائمة للمترشحين والمؤطرين عبر كامل التراب الوطني”، يضيف البيان.

وبذات الخصوص “باشرت المصالح التقنية للحماية المدنية تنفيذ سلسلة من الزيارات الوقائية والأمنية شملت مقرات الفروع الولائية التابعة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وكذا المؤسسات التربوية المعنية باحتضان مراكز إجراء الامتحانات ومراكز التصحيح”، وذلك بهدف “معاينة مختلف المنشآت، مراقبة مدى توفر شروط الأمن والسلامة والتأكد من جاهزية وسائل الوقاية والحماية، فضلا عن التحقق من مطابقة الهياكل لمقاييس السلامة المعمول بها”.

ويتضمن هذا الجهاز إجراءات تنظيمية وأخرى عملياتية، وذلك وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها في مثل هذه المناسبات، على غرار “تواجد أعوان الحماية المدنية بصفة دائمة ومستمرة على مستوى مراكز الامتحانات ومراكز التصحيح وتسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لإنجاح هذه العملية، مع ضمان الحماية والتغطية الأمنية إلى غاية نهاية المهمة”.

وفي ذات الإطار “تجدد المديرية العامة للحماية المدنية التزامها الدائم بمرافقة مختلف التظاهرات الوطنية الكبرى، من خلال تسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية اللازمة للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم”، وفقا للبيان.