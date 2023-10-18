جيش الاحتلال يحاول إلصاق تهمة قصف المستشفى في حماس
زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أنهم أجروا تحقيقا معمقا، كشف عن تورط تنظيم الجهاد الإسلامي في قصف مستشفى المعمداني، الذي أسفر عن استشهاد أزيد من 500 شخص، وهي محاولة دنيئة لإلصاق التهمة في حماس التي أظهرت صمودا في مواجهته وتكبيده خسائر كبيرة.
وقال أفيخاي أدرعي إن جيش الاحتلال استهدف بالقصف مرآب المستشفى ولم تكن هناك إصابات مباشرة، لكن حماس قامت حسبه بعملية إطلاق فاشلة لتقوم بعدها بحملة دعائية بهدف طمس الحقيقة، مدعيا أنها ضخمت أعداد الضحايا.
#عاجل حسب معلوماتنا لقد قامت حماس بفحص التقارير الأولية عن الانفجار في المستشفى المعمداني وتأكد انه ناجم عن عملية اطلاق فاشلة وقررت فتح حملة دعائية كاذبة لاخفاء الحقيقية. في إطار هذه الحملة قامت حماس بتضخيم عدد القتلى في الحادث
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 18, 2023
#عاجل بعد تحقيق شامل ومعمق أجريناه في جيش الدفاع نستطيع ان نؤكد ان تنظيم الجهاد الاسلامي هو المسؤول عن استهداف المستشفى المعمداني في مدينة غزة pic.twitter.com/AgIaon2uKd
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 18, 2023
#عاجل بالفيديو من داخل أنظمة سلاح الجو: هكذا أصاب صاروخ فاشل أطلقه #الجهاد_الاسلامي منطقة #المستشفى_المعمداني في مدينة غزة. pic.twitter.com/P39MO6vbZ3
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 18, 2023
وأضاف في تغريدة أخرى: “لقد كشفت راداراتنا قيام مخربون في غزة باطلاق صواريخ في نفس التوقيت الذي وقع فيه الانفجار في المستشفى المعمداني، مسار الرشقة الصاروخية كان فوق المستشفى”.
#عاجل لقد كشفت راداراتنا قيام مخربون في غزة باطلاق صواريخ في نفس التوقيت الذي وقع فيه الانفجار في #المستشفى_المعمداني . مسار الرشقة الصاروخية كان فوق المستشفى.
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 18, 2023
وكذب مراسل قناة MSNBC الأمريكية الإدعاءات الإسرائيلية بأن حماس قصفت مستشفى غزة بالقول: “ليس هناك دليل على ادعاءات إسرائيل لأن الصواريخ الفلسطينية ليست كبيرة بما يكفي لإحداث هذا القدر من الضرر”.
وأضاف: “شاهدوا للتكتيك الذي لجأت له اسرائيل لجر الإعلام لفخها فبدلا من مناقشة القصف كجريمة حرب جعلتهم يناقشون من فاعل القصف ..وستستمر هذه المناقشه حتى ينسى الناس الحدث”.
مراسل MSNBC يكذب الإدعاءات الإسرائيلية بأن حماس قصفت مستشفى غزة قائلاً:
_ ليس هناك دليل على ادعاءات إسرائيل
_ الصواريخ الفلسطينية ليست كبيرة بما يكفي لإحداث هذا القدر من الضرر.
.
.
” شاهدوا للتكتيك الذي لجأت له اسرائيل لجر الاعلام لفخها
فبدلا من مناقشة القصف كجريمة حرب
.… pic.twitter.com/nYJwiKiHYA
— Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) October 18, 2023
“الكيان المحتل بينفي انه السبب في ضرب #المستشفى_المعمداني وبينهم حماس” ..👇
– اقوي دليل على أن إسرائيل قصفت مستشفى غزة:
استمع بنفسك:
– المقطع الأول هو صوت صاروخ حماس الصغير
– المقطع الثاني هو صوت قنبلة JDAM الامريكية
– المقطع الثالث هو صوت ما أصاب مستشفى غزة
القنبلة… pic.twitter.com/N925b2Lnta
— EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) October 17, 2023
وقصفت طائرات الاحتلال الصهيوني مساء الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة. ما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 500 شخص، وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين.
المشاهد مروعة جدا..
أطفال رضع سفك الاحتلال دمهم مع عوائلهم بعد قصف مستشفى المعمداني..
مئات الشهداء في المكان
جريمة إبادة لا توصف !!!!!
اللهم انتقم اللهم انتقم#Gazagenocide pic.twitter.com/yUdEaAjR2l
— رضوان الأخرس (@rdooan) October 17, 2023
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات الاحتلال شنّت غارة على المستشفى، في أثناء وجود الآلاف من الفلسطينيين النازحين إليه. بعد أن دمرت منازلهم تحت القصف المتواصل منذ 11 يوم.
وأعرب نشطاء عن اشمئزازهم من الأفعال المشينة لجيش الاحتلال الصهيوني وكذبهم المكشوف على حماس، رغم أن جرائهم موثقة وعلى مرأى ومسمع العالم.
كذبوا على الله !! كيف لا يكذبون على خلقه ؟
{ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هو مِنْ عند اللهِ وَمَا هو مِنْ عند اللهِ وَيَقُولُونَ على اللّهِ الْكَذِبَ وهم يعلمون }
ذات يوم،…
— ﮼ناصر،بن،سليمان،الحجي (@N2sser_Al7ejji) October 18, 2023
ووجد مغردون صعوبة في فهم مجريات الأحداث بين حماس وجيش الاحتلال، لكنهم لم يصدقوا ادعاءات الأخير، لأن التدمير تم حسبهم بصواريخ أمريكية فائقة القدرة على إحداث الخسائر الكبيرة، بينما تجاهد حماس بما توفر لديها.
ياباني يقول:
الكيان الصهيوني يكذب
“لا يمكن أن يتم تدمير مستشفى في غزة بصواريخ حماس”
إسرائيل قصفت مستشفى في فلسطين وقتلت أكثر من نصف المتواجدين.
ووفقًا للتلفزيون الإسرائيلي، كان الهجوم بصاروخ حماس وأن الصاروخ كان قد خرج عن المسار وضرب المستشفى.
لكن الدكتور كونستانتين شيفكوف،… pic.twitter.com/GzF3Iulgrn
— بدر الفيلكاوي 🌐 (@Tab6_khayran) October 18, 2023
يقولون أن حماس قصفت #مستشفى_المعمداني
لكن هذا الفيديو يوثق قصف اسرائيل للمستشفى
قارنوا صوت الصواريخ وكل شئ واضح#فلسطين_الان #مجزرة_المعمداني #PalestineGenocide #غزة_تُباد #Hamas #Haifa #مجزرة_مستشفى_المعمداني #GazaAttack #Gaza #Netanyahou_A_criminal_of_war pic.twitter.com/s6exXIUcFf
— بنت وسام العراقية (@bwsa313m) October 17, 2023
جيش الكيان الصهيوني يمحو التغريدة التي حاول فيها ان يستخدم فيديو قديم ليثبت ان الجهاد الاسلامي اطلق الصاروخ على المستشفى. لم تعد الساحة خالية لهم. خلال لحظات من تغريدتهم، نشطاء من انحاء العالم ذهبوا للارشيف واكتشفوا قدم الفيديو. كل شرفاء العالم مع فلسطين، البقية في مزبلة التاريخ. pic.twitter.com/ntHVlGwsTD
— Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) October 18, 2023
وأكد الكثيرون أن الصهاينة يحاولون تجميل وجههم القبيح بمسح عارهم في حماس، نظرا للإدانات الدولية الواسعة التي أعقبت العملية الإجرامية غير الإنسانية.
وصدرت البيانات المنددة عن بلدان ومنظمات دولية بينها كندا، المجلس الأوروبي، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بريطانيا، إيران، سويسرا، روسيا والإمارات، ومنظمة “أطباء بلا حدود” الدولية، ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، ومنظمة أوكسفام الخيرية، إلى جانب زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربن.