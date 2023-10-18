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مراسل أمريكي يفضح المخطط القذر

جيش الاحتلال يحاول إلصاق تهمة قصف المستشفى في حماس

الشروق أونلاين
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جيش الاحتلال يحاول إلصاق تهمة قصف المستشفى في حماس

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أنهم أجروا تحقيقا معمقا، كشف عن تورط تنظيم الجهاد الإسلامي في قصف مستشفى المعمداني، الذي أسفر عن استشهاد أزيد من 500 شخص، وهي محاولة دنيئة لإلصاق التهمة في حماس التي أظهرت صمودا في مواجهته وتكبيده خسائر كبيرة.

وقال أفيخاي أدرعي إن جيش الاحتلال استهدف بالقصف مرآب المستشفى ولم تكن هناك إصابات مباشرة، لكن حماس قامت حسبه بعملية إطلاق فاشلة لتقوم بعدها بحملة دعائية بهدف طمس الحقيقة، مدعيا أنها ضخمت أعداد الضحايا.

وأضاف في تغريدة أخرى: “لقد كشفت راداراتنا قيام مخربون في غزة باطلاق صواريخ في نفس التوقيت الذي وقع فيه الانفجار في المستشفى المعمداني، مسار الرشقة الصاروخية كان فوق المستشفى”.

وكذب مراسل قناة MSNBC الأمريكية الإدعاءات الإسرائيلية بأن حماس قصفت مستشفى غزة بالقول: “ليس هناك دليل على ادعاءات إسرائيل لأن الصواريخ الفلسطينية ليست كبيرة بما يكفي لإحداث هذا القدر من الضرر”.

وأضاف: “شاهدوا للتكتيك الذي لجأت له اسرائيل لجر الإعلام لفخها فبدلا من مناقشة القصف كجريمة حرب جعلتهم يناقشون من فاعل القصف ..وستستمر هذه المناقشه حتى ينسى الناس الحدث”.

وقصفت طائرات الاحتلال الصهيوني مساء الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة. ما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 500 شخص، وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات الاحتلال شنّت غارة على المستشفى، في أثناء وجود الآلاف من الفلسطينيين النازحين إليه. بعد أن دمرت منازلهم تحت القصف المتواصل منذ 11 يوم.

وأعرب نشطاء عن اشمئزازهم من الأفعال المشينة لجيش الاحتلال الصهيوني وكذبهم المكشوف على حماس، رغم أن جرائهم موثقة وعلى مرأى ومسمع العالم.

ووجد مغردون صعوبة في فهم مجريات الأحداث بين حماس وجيش الاحتلال، لكنهم لم يصدقوا ادعاءات الأخير، لأن التدمير تم حسبهم بصواريخ أمريكية فائقة القدرة على إحداث الخسائر الكبيرة، بينما تجاهد حماس بما توفر لديها.

وأكد الكثيرون أن الصهاينة يحاولون تجميل وجههم القبيح بمسح عارهم في حماس، نظرا للإدانات الدولية الواسعة التي أعقبت العملية الإجرامية غير الإنسانية.

وصدرت البيانات المنددة عن بلدان ومنظمات دولية بينها كندا، المجلس الأوروبي، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بريطانيا، إيران، سويسرا، روسيا والإمارات، ومنظمة “أطباء بلا حدود” الدولية، ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، ومنظمة أوكسفام الخيرية، إلى جانب زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربن.

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