جينيفر لورنس تنتقد سياسة بلادها.. وهذا ما قالته بشأن الحرب على غزة!

جواهر الشروق
جينيفر لورنس تنتقد سياسة بلادها.. وهذا ما قالته بشأن الحرب على غزة!
صحيفة الغارديان
الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس

أثارت الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس جدلا واسعا بعد تصريحاتها الجريئة حول سياسة بلادها تجاه الحرب في غزة، حيث وصفت ما يحدث بأنه “إبادة جماعية”، وأعربت عن صدمتها العميقة تجاه الوضع الإنساني هناك، منتقدةً في الوقت ذاته غياب النزاهة والتعاطف في الخطاب السياسي ببلادها.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد نددت لورانس، يوم الجمعة، بجرائم الاحتلال في غزة، خلال مهرجان سان سيباستيان السينمائي بإسبانيا، واصفة التصعيد العسكري هناك بـ”الإبادة الجماعية غير المقبولة”.

وأعربت الممثلة الشهيرة البالغة من العمر 35 عاما، والحائزة أوسكار أفضل ممثّلة عام 2013 عن دورها في فيلم “سيلفر لاينينغز بلايبوك”، عن قلقها العميق على الأطفال الفلسطينيين، قائلةً: “أنا خائفة على أطفالي، وعلى جميع أطفالنا”.

وأضافت: “ما يحزنني بشدّة هو أن قلّة الاحترام والخطاب الحالي في السياسة الأميركية سيصبحان من الأنماط السائدة بالنسبة إليهم، وأنا أعني الشباب الذين يصوّتون اليوم في الثامنة عشرة من عمرهم”.

وتابعت: “سيصبح من العادي بالنسبة إليهم أن تفتقر السياسة إلى أبسط مقوّمات الاستقامة. فالسياسيون يكذبون، وما من تعاطف ولا بدّ من التذكّر أنه عندما تتجاهلون ما يحصل في أحد أصقاع العالم، لن يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن يحصل ذلك عندكم”.

وأعربت عن أسفها لأن تصريحاتها أو تلك الصادرة عن زملائها بشأن المستجدّات لا تساهم سوى في “تأجيج الوضع”، في حين ينبغي أن ينكبّ “المسؤولون المنتخبون” على حلّ المسائل المطروحة.

