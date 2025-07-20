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رياضة

حاج عيسى وبزاز وعودية.. في طريقهم لِنيل شهادة التدريب

الشروق الرياضي
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حاج عيسى وبزاز وعودية.. في طريقهم لِنيل شهادة التدريب
ح.م

انطلق، الأحد، تربص تكوين التقنيين لِنيل شهادة التدريب من الدرجة الأولى التابعة للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم (كاف- أ).

ويُشرف على تنظيم التربص التكويني علي موسر رئيس المديرية الفنية الوطنية التابعة لاتحاد الكرة الجزائري. كما يحضره تقنيون ومدربون، على غرار بوعلام لعروم، وميلود حمدي، ورزقي رمان.

ويُشارك في هذه التربص التكويني لاعبون دوليون سابقون يستهدفون نيل شهادة التدريب “كاف- أ”، أبرزهم: ياسين بزاز، والأزهر حاج عيسى، ومحمد الربيع مفتاح، ومحمد الأمين عودية، ونور الدين دهام، وقويدر بوكساسة، وغيرهم.

وتسمح الشهادة الوارد ذكرها أعلاه بِتدريب الأندية في بطولة القسم الأول (لا يهم القارة)، وحتى المنتخبات الوطنية في بعض المناطق المنضوية تحت لواء “الفيفا” مثل إفريقيا.

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