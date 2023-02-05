حارس المنتخب المحلّي السنيغالي.. هل هو الأطول حاليا في الملاعب؟

حمى عرين المنتخب المحلّي السنيغالي في “شان” الجزائر 2023 حارس مرمى لفت الأنظار بِطوله الفارع.

ويتعلّق الأمر هنا بِالحارس باب ممادو سي (25 سنة)، الذي يرتدي زيّ نادي جينيراسيون فوت مِن بطولة القسم الأوّل السنيغالي.

ولِأن “الكاف” رديئة من حيث المعلومات والتوثيق، فإن المعطيات المتوفّرة لدينا تقول إن حارس مرمى المنتخب المحلّي السنيغالي يبلغ طوله 1.93م.

ولكن عندما يتمعّن أحدهم في الصورة الأولى المدرجة أدناه، يشعر بِأن باب ممادو سي أطول من الرّقم المذكور أعلاه. إذا علمنا أن اللاعبَين الجزائريَين الموجودَين معه وهما أيمن محيوس وحسام الدين مريزيق طول كلّ واحد منهما 1.85م.

وفي بطولة بلجيكا للقسم الثاني هذا الموسم، يضمّ فريق لومال في صفوفه حارس مرمى اسمه كريستوف فان هوت، وطوله 2.08م (الصورة الثانية والأخيرة المُدرجة أدناه).

ويضمّ فريق لومال أيضا في صفوفه المهاجم الدولي الجزائري (الأواسط) رفيق بلغالي.

واشتهر عديد حرّاس المرمى بِطولهم الفارع، مثل حامي عرين اتحاد الحراش عبد الحكيم فتان (أيّام عبد القادر مزياني وخالد لونيسي..)، والسّوفياتي رينات داساييف، والهولندي إدوين فان دير سار، والبلجيكي تيبو كورتوا، وغيرهم.