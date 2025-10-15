-- -- -- / -- -- --
حارس مرمى أوغندا يغادر مستشفى تيزي وزو (فيديو)

عمر سلامي
  • 976
  • 0
ح.م

غادر حارس مرمى منتخب أوغندا سليم ماغولا، مستشفى تيزي وزو،  بصحة جيدة، بعد تلقيه العلاج اللازم.

وكان حارس أوغندا قد نقل إلى مستشفى تيزي وزو، خلال مباراة الجزائر وأوغندا، التي احتضنها ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، أمسية الثلاثاء، في إطار الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026 .

وأصيب الحارس ماغولا، إصابة خفيفة، بعد تدخله القوي على مهاجم “الخضر” أمين غويري، والذي أعلن على إثره الحكم عن ركلة جزاء، سددها أمين عمورة بنجاح، مهديا “الخضر” فوزا هاما، زاد من حلاوة الاحتفال، بالتأهل إلى المونديال.

وكان وزير الرياضة ورئيس “الفاف” وليد صادي، قد تنقل أمسية الثلاثاء إلى مستشفى تيزي وزو للاطمئنان على الحالة الصحية لحارس منتخب أوغندا.

وكان الوزير مرفوقا بكل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي ووالي ولاية تيزي وزو، أبوبكر الصديق بوستة.

