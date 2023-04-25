حالة الطقس: أجواء حارّة يوم الأربعاء في هذه الولايات

ستعرف حالة الطقس في المناطق الداخلية الغربية والوسطى من الجزائر أجواء حارّة نسبيا يوم الأربعاء، حسب ما ذكرته مصالح الأرصاد الجوية.

ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في المناطق الداخلية على العموم، ما بين 25 إلى 37 درجة. وما بين 24 إلى 35 درجة على المناطق الساحلية.

وستكون الأجواء صافية على العموم في شمالي البلاد، باستثناء بعض السحب السفلى التي تميز المناطق الساحلية الوسطى والشرقية خلال الصبيحة.

أما بالجنوب، فيتوقع تشكّل رعود متوقعة على الهقار والطاسيلي وكذا الصحراء الشرقية، مع سماء صافية على باقي المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقع تسجيلها يوم الأربعاء بالمناطق الجنوبية، فستتراوح بين 32 و41 درجة مئوية، حسب ذات المصالح.