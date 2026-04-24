حالة الطقس: أمطار غزيرة عبر أزيد من 40 ولاية

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، ليوم الجمعة، بتساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وحسب تنبيه من المستويين الأول والثاني فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، الشلف، مستغانم، عين تموشنت، تلمسان، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، البويرة، معسكر، وهران، البليدة، الجزائر، سوق أهراس، تيميمون، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، غرداية، المسيلة، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، المنيعة، سكيكدة، جيجل، خنشلة، بسكرة، بومرداس، أولاد جلال.

وستتراوح كميات التساقط مابين 20 و40 ملم عبر الولايات الوسطى والغربية، في حين ستكون النشرية سارية من ظهيرة اليوم الجمعة إلى غاية يوم السبت.

من جهة أخرى، نبهت المصالح ذاتها من هبوب رياح وزوابع رملية عبر ولايتي البيض وبشار.

مقالات ذات صلة
عصابات الأحياء… ظاهرة وأدتها الأحياء القديمة فعادت إلى المدن الجديدة

عصابات الأحياء… ظاهرة وأدتها الأحياء القديمة فعادت إلى المدن الجديدة

التزويد بالمياه.. تعليمات صارمة من وزير الري الجديد

التزويد بالمياه.. تعليمات صارمة من وزير الري الجديد

القضاء على تذبذب المياه بالانتقال إلى جيل ثان من مصانع التحلية

القضاء على تذبذب المياه بالانتقال إلى جيل ثان من مصانع التحلية

ضبط قنطار و63 كلغ من الكيف المعالج القادم من المغرب

ضبط قنطار و63 كلغ من الكيف المعالج القادم من المغرب

نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر 16 ولاية

نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر 16 ولاية

طريق سريع جديد لفك الخناق عن العاصمة.. رابحي يتفقد

طريق سريع جديد لفك الخناق عن العاصمة.. رابحي يتفقد

