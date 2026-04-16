حالة الطقس: تنبيه من أمطار ورياح عبر عدد من الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية إلى جانب هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر بعض الولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: الطارف، عنابة، سوق أهراس، قالمة.

من جهة أخرى، حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح وزوابع رملية عبر ولايات: تبسة، خنشلة، تمنراست، عين قزام.

بينما ستشهد باقي المناطق أجواء صافية ومستقرة مع تسجيل درجات حرارة معتدلة إلى مرتفعة نسبيا.