حبس إعلامية مصرية 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

أصدرت نيابة أمن الدولة المصرية قرارا بحبس إعلامية بإتحاد الإذاعة والتلفزيون بـ 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال المحامي خالد علي، إن هالة فهمي رفضت التحدث للنيابة في غياب محاميها، مشيرا إلى أن أول جلسة تحقيق معها كانت يوم الأحد.

وأضاف ذات المتحدث عبر حسابه على فيسبوك:” الإعلامية تم القبض عليها وكانت أول جلسة تحقيق معها يوم الأحد الماضي بنيابة أمن الدولة ولم يحضر معها أيا من المحامين لأننا لم نعلم بالقبض عليها أو التحقيق معها، النهاردة كانت جلسة استكمال التحقيق معها بالنيابة وشاهدها زملائي المحامين وطلبت منهم إبلاغي بضرورة الحضور فذهبت لها فوراً”.

وكانت الداخلية قد ألقت القبض على الإعلامية هالة فهمي، علي ذمة القضية رقم 441\2022، وأجلت النيابة التحقيق للأربعاء.

وأفاد ناشطون أن اعتقالها كان بعد مطاردة أشخاص مجهولون لها في شوارع القاهرة واستنجادها بقسم شرطة النزهة الذي لم ينقذها منهم.

ووجهت لها نيابة أمن الدولة العليا عدد من الاتهامات أشهرها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، وجاء ذلك بعد يومين من التحقيق مع زميلتها صفاء الكوربيجي التي حقق معها في ذات التهمة.