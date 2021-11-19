حتى الشيخ بوعمامة لم يسلم من النزعة التوسعية للنظام المغربي!

أثمرت النزعة التوسعية للنظام الحاكم في المغرب، أفكارا ليست فقط سياسية بالمطالبة بأراض من موريتانيا حتى الجزائر مرورا بالصحراء الغربية، وإنما محاولات لتزوير التاريخ وتبني شخصيات تاريخية بتزييف الحقائق حول انتمائها.

ويصطدم الباحث عن أحد أبطال المقاومة الجزائرية، المعروف بلقب الشيخ بوعمامة واسمه الحقيقي محمد بن العربي بن الشيخ بن الحرمة بن براهيم، على موقع ويكيبيديا، بأنه أضحى شخصية تاريخية مغربية لا علاقة لها بالجزائر.

ومعلوم إن موسوعة ويكيبيديا على الانترنيت، هي منصىة يمكن لأي شخص يفتح حسابا فيها، كتابة سير شخصيات أو التعديل عليها.

وسيجد الباحث عن الشيخ بوعمامة، صفحة حول سيرته، يبدو أن صاحبها أحد المتأثرين بالنزعة التوسعية للنظام المغربي، قد كتب أنه شخصية مغربية تنتمي إلى الدولة العلوية، وبلغ به الأمر أن كتب إنه: مما لا شك فيه أن الشيخ بوعمامة في العديد من مراسلاته للسلطان المغربي يعلن طاعته وولاءه للسلطان وكان يتنقل بين البلدين.

ولكن المعروف، إن الشيخ بوعمامة قاد أطول الثورات الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي للجزائر بمناطق الجنوب الغربي، والتي استمرت من 1881 حتى 1904 حسب مؤرخين.

وحسب مؤرخين، ولد بوعمامة على الأرجح مابين 1838و1840 بقصر الحمام الفوقاني في منطقة فقيق المغربية، التي أجبرت عائلته على الهجرة ومغادرة الجزائر والاستقرار فيها، بسبب الاستعمار الفرنسي، عكس ما نشر حول أصله المغربي.