حتى 6 أفريل.. ترامب يمدد مهلة استهداف المنشآت النووية وإيران ترد رسميا

قال الرئيس ​الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه سيمدد مهلة شن هجمات على محطات الطاقة الإيرانية عشرة ‌أيام حتى ‌السادس ​من أفريل القادم.

وأفادت وكالة رويترز أن ترامب أضاف ⁠في منشور على ‌موقع ‌تروث ​سوشيال “بناء ‌على طلب الحكومة الإيرانية، ‌أمدد مهلة تدمير محطة الطاقة عشرة أيام، حتى ‌يوم الاثنين السادس من أبريل (نيسان) 2026، ⁠الساعة ⁠الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.”

وللتذكير فخلال الأيام من 21 إلى 26 مارس الجاري، أعلن دونالد ترامب ثلاث مُهل متتالية لإيران، بدأت بمهلة أولى قصيرة لم تتجاوز 48 ساعة (يومين)، تلتها مهلة ثانية أطول قليلا (5 أيام)، ثم أعلن أمس الخميس مهلة ثالثة بلغت 10 أيام، أي ضعف المدة السابقة.

من جهتها قالت وسائل إعلام إيرانية أن طهران ردها الرسمي إلى أمريكا حول البنود الـ 15 المقترحة

وأوضحت وكالة تسنيم للأنباء نقلا عن مصدر مطلع أن “إيران أعلنت في ردها على ضرورة إنهاء العدوان الإرهابي من قبل العدو، وتهيئة ظروف ملموسة تضمن عدم تكرار الحرب مرة أخرى.”

كما شدد الرد على ضرورة تحديد وتكفل دفع التعويضات وغرامات الحرب بشكل واضح، وإنهاء الحرب في كافة الجبهات وبالنسبة لجميع فصائل المقاومة المشاركة في هذه المعركة على مستوى المنطقة بالكامل.