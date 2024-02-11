حجز شاحنتين من الحليب ممزوج بـ”روح الملح”!

أفراد الشبكة يبيعون الحليب المدعم على أساس أنه حليب بقر

أطاحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس، بشبكة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص تقوم بتحويل الحليب المدعم وبيعه على أساس أنه حليب بقر، بعد أن يتم خلطه بمواد أخرى أخطرها منظف المجاري “روح الملح”، وهو ما يشكّل خطرا على صحة المستهلك، حيث أسفرت العملية عن توقيف شاحنتين معبأتين بـ7500 كيس من الحليب الفاسد.

وجاءت العملية بناء على معلومات وردت إلى الفرقة الإقليمية بدلس، إذ تبين أن الجماعة الإجرامية تقوم بتحويل مادة الحليب المدعّم الموجّه للمواطن عن مقصده العادي وتوجيهه لأحد أعضائها الذي يمتهن جمع حليب البقر من الفلاحين، ليتم فيما بعد خلطه بمواد أخرى مُتمثلة في الزيت والسكر وحمض مُنظف المجاري، قصد تحويله إلى حليب مُركّز بغرض بيعه داخل وخارج الولاية إلى مصانع الأجبان والمستهلك على أساس أنه حليب بقر.

كما تم، من خلال مداهمة وتفتيش الورشة المستعملة لذات الغرض بمشاركة مصالح التجارة، يضيف الضابط الأمني، حجز صهريجين سعة 1000 لتر، أربع مضخات، دلاء سعة 5 لتر خاصة بزيت المائدة، كمية من السكر، قارورتين من حمض مُنظف المجاري، أجهزة لقياس تركيز الحليب، 25 كلغ من مادة “الأكتوسيروم”، مكملات غذائية، بالإضافة إلى سكاكين وشفرات تستعمل في تقطيع أكياس الحليب وأكياس فارغة للحليب المدعم.

وبعد الانتهاء من التحقيق مع الموقوفين وحجز الحليب المسموم وجميع المواد المستعملة في إنتاجه وترويجه، تم تقديمهم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، لاستكمال التحقيق.