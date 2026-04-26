حجز قنطار و17كغ من الكيف المعالج بالعاصمة

نجح أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة بالناحية العسكرية الأولى اليوم الأحد 26 أفريل، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وفقا لما أفادت به وزارة الدفاع الوطني.

وحسب ذات المصدر، في إطار الجهود المتواصلة لأفراد الجيش الوطني الشعبي الرامية إلى صد كل محاولات إغراق بلادنا بالمخدرات وعلى إثر الاستغلال الأمثل للمعلومات، نجحت مصالح الدرك الوطني في توقيف مهرب وحجز قنطار و17كغ من الكيف المعالج مبلغ مالي معتبر كعائدات إجرامية بالإضافة إلى شاحنة مقطورة وسيارة سياحية.