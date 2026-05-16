حجز مليون ونصف من أقراص “بريغابالين” ومكملات جنسية

الجمارك تضرب شبكات التهريب بالشرق الجزائري

تمكنت مصالح الجمارك، خلال عمليات متفرقة نفذتها نهاية الشهر الماضي بعدد من ولايات الشرق، من توجيه ضربات قوية لشبكات التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أسفرت عن حجز كميات معتبرة من الكيف المعالج والأقراص المهلوسة والمكملات الجنسية مجهولة المصدر، مع توقيف عدة أشخاص واسترجاع وسائل نقل استعملت في النشاط الإجرامي.

وفي هذا الإطار، تمكنت الفرق المتنقلة للجمارك بولايات باتنة وسطيف وعنابة وقسنطينة، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 52.140 كلغ من الكيف المعالج، إلى جانب 1.579.028 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين 300 ملغ”، كانت مخبأة بطرق مختلفة داخل شاحنات ومركبات سياحية، مع توقيف عدد من المتورطين.

كما أسفرت العمليات عن حجز أزيد من 6.2 مليون قرص من المقويات والمكملات الجنسية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر بولاية باتنة، إضافة إلى توقيف خمسة أشخاص وحجز شاحنة ومركبتين استعملت في التهريب.

وفي سياق متصل، حجزت الفرقة متعددة المهام للجمارك بخنشلة، بالتنسيق مع فرقة أم البواقي، ألف كلغ من الكبد المهربة، كانت موجهة للتسويق في ظروف غير مطابقة للشروط الصحية، ما يشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلك.